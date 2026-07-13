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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استدعاء السفير الروسي احتجاجًا على سلوكيات تعتبرها باريس تهديدًا

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو
محمد على
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من المقرر أن تستدعي الخارجية الفرنسي المسئول الدبلوماسي الروسي في باريس على تجاوزات وفق وجه نظر باريس.

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الاثنين، أن باريس ستستدعي السفير الروسي خلال الأيام المقبلة، احتجاجًا على ما وصفه بحملة هجمات إلكترونية واسعة النطاق نفذتها موسكو ضد عدد من الدول الأوروبية، بينها فرنسا.

وقال بارو، في مقابلة مع قناتي "بي إف إم تي في" و"آر إم سي"، إن فرنسا ستفرض أيضًا عقوبات على تسعة أفراد وأربعة كيانات، محملًا جهاز الأمن الفدرالي الروسي "إف إس بي" مسؤولية تنظيم هذه الحملة الإلكترونية.

ذكر الوزير الفرنسي أن الهجمات استهدفت وزارات وشركات ومشغّلي خدمات حيوية، بهدف جمع معلومات أو تعطيل عمليات، مشيرًا إلى أن من بين الأهداف المحتملة البنى التحتية الخاصة بالسكك الحديدية، كما حدث في بولندا.

أكد بارو أن الأجهزة الفرنسية تمكنت من رصد هذه الهجمات، مشددًا على أن بلاده عززت بشكل كبير قدراتها الدفاعية لمواجهة التهديدات الإلكترونية المتزايدة.

يأتي ذلك، في ضوء تزايد الاتهامات الغربية لروسيا باستخدام الهجمات السيبرانية كأداة للضغط السياسي والأمني ضد دول أوروبية.
 

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو وزير الخارجية الفرنسي باريس السفير الروسي موسكو

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