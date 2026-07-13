البرلمان العربي يهنئ "العواك" بانتخابه رئيسًا لمجلس الشعب السوري

أعرب محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، عن خالص التهاني وأصدق التبريكات إلى عبد الحميد عكيل العواك، بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية، متمنيًا له التوفيق والسداد في أداء مهامه الوطنية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق، ويعزز دور المؤسسة التشريعية في ترسيخ الاستقرار ودعم مسيرة التنمية والإصلاح.

وأكد رئيس البرلمان العربي، أن بدء عمل مجلس الشعب السوري الجديد يمثل خطوة مهمة في مسار استكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية وبناء مؤسسات الدولة ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في الجمهورية العربية السورية بما يحقق لشعبها العزيز دوام التقدم والازدهار.

وأعرب "اليماحي" عن ثقته في أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التعاون والتنسيق بين البرلمان العربي ومجلس الشعب السوري، بما يخدم المصالح العربية المشتركة، ويسهم في تعزيز العمل البرلماني العربي وتبادل الخبرات والتجارب التشريعية.