مصرع 5 أشخاص بينهم سيدة حامل في حادث مروع بالأميرية.. والتحريات تكشف التفاصيل

شهدت منطقة الأميرية بالقاهرة حادثًا مأساويًا أسفر عن مصرع 5 أشخاص، بينهم سيدة حامل، بعدما اصطدم أتوبيس نقل جماعي غير مرخص بدراجتين بخاريتين، في واقعة كشفت التحريات الأولية عن تفاصيل صادمة بشأن أسبابها.

وأوضحت التحريات أن سائق الأتوبيس ترك عجلة القيادة لصديقه أثناء انشغاله بتحصيل أجرة الركاب، الأمر الذي تسبب في فقدان السيطرة على المركبة، لتنحرف وتصطدم بالدراجتين البخاريتين، ما أسفر عن وفاة الضحايا في الحال.

وعقب وقوع الحادث، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سائق الأتوبيس وصديقه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

كما جرى نقل جثامين الضحايا إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، فيما باشرت النيابة المختصة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة، وبيان المسؤوليات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.