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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أحمد رستم: موازنة البرامج والأداء من أهم أدوات تطوير منظومة التخطيط.. نواب: خطوة محورية لتعزيز كفاءة إدارة المال العام

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف
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  • وزير التخطيط: حريصون على رفع كفاءة منظومة التخطيط وتحسين إدارة الاستثمارات الحكومية
  • برلماني:تطبيق موازنة البرامج والأداء تسهم في رفع مستويات الشفافية والمساءلة
  • برلمانية: النهج يتماشى مع مستهدفات الدولة في تنفيذ رؤية مصر 2030

ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً موسعاً بحضور مسؤولي الوزارتين لمتابعة مستجدات التطبيق ومناقشة عدد من الجوانب الفنية والتنفيذية.


يأتي ذلك في إطار التنسيق المستمر بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية لتطبيق "موازنة البرامج والأداء" بهدف رفع كفاءة منظومة التخطيط وتحسين إدارة الاستثمارات الحكومية والمالية العامة.


في هذا الصدد، أكد النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ أن توجه الدولة  نحو تطبيق موازنة البرامج والأداء خطوة استراتيجية تعكس تحولًا حقيقيًا في إدارة المالية العامة، مؤكدا أن هذا النهج يسهم في ربط المخصصات المالية بالأهداف الاستراتيجية للدولة، ويعزز كفاءة استخدام الموارد، ويحقق قيمة أكبر مقابل المال العام.


أشار " هلال " في تصريح خاص لـ " صدى البلد" إلى أن تطبيق موازنة البرامج والأداء تسهم في رفع مستويات الشفافية والمساءلة، بما يتيح تقييم أداء الجهات الحكومية وفقًا لما تحققه من نتائج وليس فقط وفقًا لما تنفقه من اعتمادات مالية.


بناء قدرات الكوادر الحكومية

و أوضح عضو الشيوخ أن نجاح التطبيق يتطلب استكمال عدد من المقومات الأساسية، أبرزها بناء قدرات الكوادر الحكومية، واستكمال التحول الرقمي وتكامل قواعد البيانات، وتطوير مؤشرات أداء دقيقة، مع الاستمرار في التطبيق التدريجي لضمان تحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة واستدامة.


في سياق متصل، أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن التوسع في تطبيق موازنة البرامج والأداء يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التخطيط وإدارة المالية العامة، مشيرة إلى أن هذا النظام يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وربط المخصصات المالية بالأهداف والنتائج الفعلية.


وقالت لـ صدى البلد، إن هذا النهج يتماشى مع مستهدفات الدولة في تنفيذ رؤية مصر 2030، ويعزز قدرة الجهات الحكومية على التخطيط السليم وتحديد أولويات الإنفاق وفقًا لاحتياجات المواطنين، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة.


تدريب الكوادر الحكومية وتطوير نظم المتابعة والتقييم


وشددت عضو النواب على أهمية استمرار تدريب الكوادر الحكومية وتطوير نظم المتابعة والتقييم، لضمان التطبيق الأمثل لموازنة البرامج والأداء، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المالية للدولة، بما يدعم مسار الإصلاح المالي والإداري.

وزير التخطيط مجلس النواب مجلس الشيوخ الحكومة عصام هلال التنمية المستدامة موازنة الأداء

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