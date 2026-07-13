برلمانية: التوسع في موازنة البرامج والأداء خطوة مهمة لتطوير التخطيط والإدارة المالية

أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن التوسع في تطبيق موازنة البرامج والأداء يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التخطيط وإدارة المالية العامة، مشيرة إلى أن هذا النظام يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وربط المخصصات المالية بالأهداف والنتائج الفعلية.



وقالت لـ صدى البلد، إن هذا النهج يتماشى مع مستهدفات الدولة في تنفيذ رؤية مصر 2030، ويعزز قدرة الجهات الحكومية على التخطيط السليم وتحديد أولويات الإنفاق وفقًا لاحتياجات المواطنين، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة.

تدريب الكوادر الحكومية وتطوير نظم المتابعة والتقييم



وشددت عضو النواب على أهمية استمرار تدريب الكوادر الحكومية وتطوير نظم المتابعة والتقييم، لضمان التطبيق الأمثل لموازنة البرامج والأداء، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المالية للدولة، بما يدعم مسار الإصلاح المالي والإداري.



جاء ذلك بعد أن ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً موسعاً بحضور مسؤولي الوزارتين لمتابعة مستجدات التطبيق ومناقشة عدد من الجوانب الفنية والتنفيذية.



يأتي ذلك في إطار التنسيق المستمر بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية لتطبيق "موازنة البرامج والأداء" بهدف رفع كفاءة منظومة التخطيط وتحسين إدارة الاستثمارات الحكومية والمالية العامة.