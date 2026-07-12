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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وزيرا الخارجية والتخطيط يناقشان آليات توسيع التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية.. نواب: خطوة مهمة لدعم الاقتصاد وجذب الاسثمارات

اقتصاد
اقتصاد
أميرة خلف
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  • وزير التخطيط: تعظيم الاستفادة من الأدوات التمويلية والفنية المتاحة لدعم خطط الدولة في مجالات التنمية
  • برلماني: تعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية يدعم الاقتصاد الوطني ويُسرّع تنفيذ خطط التنمية
  • برلمانية:التنسيق بين وزارتي الخارجية والتخطيط يعكس تكاملًا في إدارة ملف التعاون الدولي

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، د.أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين الوزارتين لدعم أجندة التنمية الاقتصادية للدولة وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات الحكومية بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر التنموية.


شهد اللقاء تبادل الرؤى حول سبل تعميق التعاون المؤسسي بين الوزارتين، بما يعزز كفاءة تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية، ويسهم في توجيه الموارد المتاحة نحو القطاعات ذات الأولوية، فضلاً عن مناقشة آليات توسيع نطاق التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، وتعظيم الاستفادة من الأدوات التمويلية والفنية المتاحة لدعم خطط الدولة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

في هذا الصدد، أكد النائب أمين مسعود،  عضو مجلس النواب، أن مناقشات وزيري الخارجية والتخطيط بشأن زيادة التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية تمثل خطوة مهمة لدعم جهود الدولة في تنفيذ أجندة التنمية الاقتصادية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية.

توسيع التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية يسهم في توفير التمويلات


وأوضح" مسعود" في تصريح خاص لموقع " صدى البلد" أن توسيع التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية يسهم في توفير التمويلات الميسرة والخبرات الفنية اللازمة لتنفيذ المشروعات القومية، خاصة في مجالات البنية التحتية، والتحول الأخضر، والتنمية البشرية، بما ينعكس على تحسين جودة حياة المواطنين.


وأضاف أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الأخيرة في بناء شراكات قوية مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية، وهو ما ساهم في جذب استثمارات جديدة، وتعزيز ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري، ودعم جهود الإصلاح الاقتصادي.


في سياق متصل، ثمنت النائبة بثينة أبو زيد ، عضو مجلس النواب، مناقشات وزيرا الخارجية والتخطيط بشأن زيادة التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية.

و أشارت " أبو زيد" في تصريح خاص لموقع " صدى البلد" إلى أن التنسيق بين وزارتي الخارجية والتخطيط يعكس تكاملًا في إدارة ملف التعاون الدولي، بما يضمن توجيه التمويلات إلى المشروعات ذات الأولوية وتحقيق أقصى استفادة منها.


و أكدت عضو النواب أن مجلس النواب يدعم كل التحركات التي تستهدف تعظيم الاستثمارات، وخلق فرص عمل، ودفع معدلات النمو بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030.

التخطيط الخارجية مجلس النواب الحكومة المؤسسات الدولية

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