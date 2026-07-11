مجلس النواب يستأنف جلساته العامة.. الإثنين

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الإثنين المقبل الموافق 13 من شهر يوليو الجاري .



وكان فد وافق مجلس النواب خلال جلسته الماضية ،على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ۱۹۷ لسنة ٢٠٢٦، بشأن الموافقة على اتفاق التعاون لتمويل "الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق" بمنحة قيمتها 1.5 مليون يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.



كما وافق مجلس النواب اليوم على قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٧ لسنة ٢٠٢٦ بشأن الموافقة على قرار مجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.

كما وافق مجلس النواب على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة شيفرون إيجبت هولدنجز جي إل تي دي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالها في منطقة لوتس البحرية بالبحر المتوسط.