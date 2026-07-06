أزمة صعوبة امتحان الكيمياء تصل إلى مجلس النواب.. ومطالب بتشكيل لجان محايدة لمراجعة الامتحانات

سلط برنامج “اليوم هنا القاهرة” الضوء على أزمة صعوبة امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة، والتي امتدت أصداؤها إلى مجلس النواب، بعد حالة الجدل الواسعة التي أثارها الامتحان بين الطلاب وأولياء الأمور.

واستعرض البرنامج، الذي يقدمه الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، مطالب أولياء الأمور بضرورة تشكيل لجان محايدة ومتخصصة لمراجعة عدد من امتحانات الثانوية العامة، خاصة في المواد التي يصفها الطلاب بأنها الأكثر صعوبة، وفي مقدمتها الكيمياء والفيزياء والأحياء، لضمان توافق الأسئلة مع المواصفات الفنية ومستويات الطلاب المختلفة.

وأشار البرنامج إلى أن أولياء الأمور أكدوا أن الهدف من هذه المطالب ليس التشكيك في منظومة الامتحانات، وإنما التأكد من تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، لا سيما في المواد التي تؤثر بشكل مباشر على المجموع النهائي وفرص الالتحاق بالكليات.

كما تناول البرنامج حالة الجدل التي صاحبت امتحان الكيمياء، في ظل شكاوى عدد كبير من الطلاب بشأن مستوى بعض الأسئلة، مطالبًا بأهمية دراسة هذه الملاحظات والاستماع إلى آراء المختصين قبل إعلان النتائج النهائية.

منظومة التقييم

وأكد البرنامج أن مناقشة القضية داخل مجلس النواب تعكس الاهتمام البرلماني بمتابعة ملف امتحانات الثانوية العامة، والاستجابة لشكاوى الطلاب وأولياء الأمور، بما يسهم في تعزيز الثقة في منظومة التقييم وتحقيق العدالة لجميع المتقدمين للامتحانات.