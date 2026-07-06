رفعت فياض: انضباط وانخفاض معدلات الغش في لجان الثانوية العامة بعد تطبيق المجمعات الامتحانية

علق الكاتب الصحفي رفعت فياض، على سير عملية امتحانات الثانوية العامة وانخفاض معدلات الغش هذا العام .

وقال رفعت فياض في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" هناك حالة انضباط في لجان الثانوية العامة بعد تطبيق مسمى المجمعات الامتحانية ".

وتابع رفعت فياض :" المجمع الامتحاني يسهل من عملية المراقبة والرقابة وتقليل معدلات الغش في الثانوية العامة ".



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 ، يؤدي طلاب الثانوية العامة (النظام القديم) غداً الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2026 امتحان الدور الأول للشعبة العلمية (الرياضيات) في مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)، كما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين بالنظام الجديد امتحان مادة الجغرافيا (الورقة الأولي).

