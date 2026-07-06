متى يتم تطبيق منظومة الدعم النقدي؟ متحدث التموين يحسم الأمر

كشف أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، أن رئيس مجلس الوزراء أعلن، خلال مؤتمر صحفي، أن العام المالي 2026-2027 سوف يشهد تطبيق المنظومة الجديدة، وبالاتفاق مع وزارة التموين تم الاتفاق على دراسة جميع الآراء والمقترحات وشواغل الرأي العام، وطرح الأمر للحوار المجتمعي، وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي، بإتاحة المساحة الأكبر للرأي العام لمراجعة القضايا الأكثر جماهيرية، مثل الدعم النقدي والعيني.



وتابع، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي والمذاع على شاشة النهار، قائلًا: "جارٍ وضع الآليات التنفيذية لضمان سلامة التنفيذ، ومراجعة الأرقام بدقة، وتنقية قواعد البيانات."



وواصل، وحول موعد التنفيذ، قائلًا: "أمامنا عام مالي كامل، وقد يكون التطبيق في الربع الأول أو الثاني، وهذا محل دراسة، وسوف يُعلن في مؤتمر صحفي عن توقيت التطبيق، وآلية التنفيذ، وقيم الدعم لكل مواطن مستحق على البطاقة."