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أسعار تنافسية.. التموين: منافذ «كاري أون» تفيد المواطن عبر تخفيض حلقات التداول
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار تنافسية.. التموين: منافذ «كاري أون» تفيد المواطن عبر تخفيض حلقات التداول

وزير التموين
وزير التموين
هاني حسين

أجاب أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث باسم الوزارة، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: "ماذا سيستفيد المواطن إذا سأل عن وجه الاستفادة من إقامة منافذ المشروع القومي "Carry On"؟"، قائلًا: "منافذ "كاري أون" تفيد المواطن عبر تخفيض حلقات التداول والحلقات الوسيطة، وبالتالي تقليل الفاقد والهادر، بالإضافة إلى تقليل تكاليف عمليات النقل وتخزين البضائع، ومن ثم ستكون هذه العناصر في حدودها الدنيا، وسيقلل ذلك تكلفة التشغيل والإنتاج، ومن ثم سعر المنتج النهائي للمستهلك المصري، وبالتالي ستكون الأسعار تنافسية، والجودة عالية، وسيكون بها خدمة شمولية مميزة للمواطن المتردد على المنافذ."

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي والمذاع على شاشة النهار، قائلًا: “زيادة المعروض من السلع الرئيسية، على سبيل المثال، لو تحدثنا عن 40 ألف منفذ، وطرحنا فيها سلعة أو منتجًا ما في موسم بعينه، سيؤدي ذلك إلى عملية انضباط كبيرة في الأسعار والأسواق، ومن ثم تخفيض السعر النهائي، وسيكون له أثر مباشر".

وعن حجم التخفيضات، قال: "المنتجات الموجودة حاليًا في منافذ "كاري أون" التابعة للتموين، منتجات وطنية محلية من إنتاج الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتخفيضات بها تتراوح ما بين 15% و20%، والوزارة لها خطط للتوسع في تلك المنافذ.

وأكمل: "المحور الثالث، والأهم، أن السلاسل التموينية وهي البدالين التموينيين، وفروع "جمعيتي"، والمنافذ المتنقلة لتشغيل الشباب، وعددها 38 ألف منفذ، سيكونون جميعًا عاملين تحت العلامة التجارية "كاري أون".

وعن نسب المشاركة بين الجهات الثلاث في الشركة المزمع إنشاؤها، قال: “الوزراء وجهوا المعنيين بتحديد الإجراءات التأسيسية اللازمة، ونسب المساهمة بين الجهات الثلاث، وجارٍ تدشين الإطار القانوني للشركة، وتحديد شكلها، وشكل المساهمة فيها”.

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