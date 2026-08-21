مباريات اليوم.. انطلاقة نارية للدوري المصري والبريميرليج

تنطلق اليوم الجمعة 21 أغسطس 2026 منافسات الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز 2026-2027، بإقامة ثلاث مواجهات ضمن الجولة الافتتاحية، في الوقت الذي يشهد فيه اليوم عددًا من المباريات المهمة في الدوريات الأوروبية والعربية.

ويبدأ الزمالك، حامل لقب الدوري المصري في الموسم الماضي، مشواره بمواجهة الاتحاد السكندري، بينما يلتقي وادي دجلة مع زد، ويواجه أبو قير للأسمدة نظيره البنك الأهلي.

كما تتواصل منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي، حيث يلتقي النصر مع الرياض، الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، بينما يواجه اتحاد جدة نظيره القادسية.

وعلى الصعيد الأوروبي، يشهد الدوري الإنجليزي الممتاز مواجهة بين آرسنال حامل اللقب وكوفنتري سيتي، فيما يلتقي ريال بيتيس مع ريال سوسيداد في الدوري الإسباني، ويواجه مارسيليا نظيره ستراسبورج في الدوري الفرنسي.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

وادي دجلة ضد زد: الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُنقل عبر قناة أون سبورت.

أبو قير للأسمدة ضد البنك الأهلي: الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُنقل عبر قناة أون سبورت ماكس.

الزمالك ضد الاتحاد السكندري: الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُنقل عبر قناة أون سبورت.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

آرسنال ضد كوفنتري سيتي: الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، عبر قناة بي إن سبورت 1.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ريال بيتيس ضد ريال سوسيداد: الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، عبر قناة بي إن سبورت 3.

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الرياض ضد النصر: الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، عبر قناة ثمانية 1.

الحزم ضد الدرعية: الساعة 7:15 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، عبر قناة ثمانية 2.

الفيصلي ضد نيوم: الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، عبر قناة ثمانية 3.

القادسية ضد اتحاد جدة: الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، عبر قناة ثمانية 1.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

مارسيليا ضد ستراسبورج: الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، عبر قناة بي إن سبورت 4.

مواعيد مباريات الدوري التركي

أرضروم ضد جالطة سراي: الساعة 9:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

مواعيد مباريات الدوري القطري

الغرافة ضد الشحانية: الساعة 5:15 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، عبر قنوات الكأس المشفرة.

العربي ضد الشمال: الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، عبر قنوات الكأس المشفرة.

مواعيد مباريات كأس ألمانيا

فالتهوف مانهايم ضد كايزرسلاوترن: الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

برويسن مونستر ضد كارلشروه: الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

إس سي سانت تونيس ضد آينتراخت فرانكفورت: الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

هانزا روستوك ضد شتوتجارت: الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

مواعيد مباريات دوري الدرجة الثانية المصري

السكة الحديد ضد الترسانة: الساعة 4:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ديروط ضد مالية كفر الزيات: الساعة 4:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

الإسماعيلي ضد مسار: الساعة 4:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

بروكسي ضد فاركو: الساعة 4:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

طنطا ضد تيم إف سي: الساعة 4:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

وتحظى مباريات اليوم باهتمام جماهيري كبير، خاصة مع انطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري، إلى جانب المواجهات المرتقبة في البطولات الأوروبية والدوري السعودي.