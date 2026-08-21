فرج عامر: محمد صلاح في طرابزون سبور غريب في بيتي

علق المهندس فرج عامر، على هزيمة طرابزون سبور، أمام فرينكفاروزي، ضمن منافسات ذهاب الملحق المؤهل إلى مرحلة الدوري الأوروبي.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على فيسبوك: "للاسف حتي مدرب طرابزون محتاج مدرب، الفريق محتاج فريق، صلاح في طرابزون غريب في بيتي".

وتلقى طرابزون سبور خسارة بهدف دون رد أمام فرينكفاروزي، ليصبح مطالبًا بتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الإياب من أجل الحفاظ على آماله في التأهل إلى مرحلة الدوري الأوروبي.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السابعة عشرة، بعدما ارتقى كريستوفر لعرضية داخل منطقة الجزاء، ونجح في تحويلها بضربة رأس قوية إلى داخل الشباك، مستغلًا عدم تعامل الحارس أونانا بالشكل المناسب مع الكرة.

وشارك محمد صلاح في المباراة كاملة، في أول ظهور له أمام جماهير طرابزون سبور على ملعب بابارا بارك، وحاول تقديم أداء مميز وترك بصمته مع الفريق، إلا أنه لم يتمكن من هز الشباك.

وأهدر قائد منتخب مصر أكثر من فرصة خلال اللقاء، وسط محاولات مستمرة منه لمساعدة فريقه على العودة في النتيجة، لكن محاولاته لم تكلل بالنجاح.