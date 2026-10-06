كنت بتنكر وانزل السينمات.. نادية الجندي تكشف كواليس «مهمة في تل أبيب»

كشفت الفنانة نادية الجندي، بطلة فيلم «مهمة في تل أبيب»، تفاصيل تصوير العمل وردود فعل الجمهور خلال عرضه في دور السينما، مشيرة إلى أنها حرصت على متابعة تفاعل المشاهدين مع الفيلم بنفسها.

وقالت نادية الجندي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية «نهال طايل» في برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد»: «إحنا صورنا الفيلم في باريس وفي جنيف، وفي سويسرا، أخدنا جزء كبير منه جدًا في الخارج، وكل العاملين في هذا العمل كانوا على أعلى مستوى وسجلنا اللحظات دي بعظمة، وقد إيه كان له تأثير العمل ده، لدرجة إنه عايش لغاية النهارده والناس بتتفرج عليه بتستمتع بيه».

وتابعت نادية الجندي: «أنا كنت بنزل عشان أشوف رد فعل الناس، والجمهور، مع الناس، كنت بشوفه مع الناس، كل يوم أروح أتخفى في دور العرض وأحضر وأشوف، وكنت ببقى سعيدة سعادة بإحساس الناس وبالطاقة الحماسية اللي عند الناس ساعة ما يشوفوا إن قد إيه المخابرات المصرية بتنتصر على المخابرات الإسرائيلية وبينقذوا البطلة».

وأوضحت نادية الجندي: «كنت بتنكر وأنا نازلة العرض الخاص للفيلم ولما كان بيتقبض عليا في أحداث الفيلم كنت بشوف حالات إغماء من الجمهور ولما في النهاية المخابرات المصرية أنقذوني في نهاية العمل كان تصفيق حاد من الناس اللي لدرجة أن صالة العرض كانت بتتكسر».

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