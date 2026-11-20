في خطوة جديدة لاستكشاف الفضاء، أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» إطلاق مسابقة علمية وتعليمية بجوائز إجمالية تصل إلى مليون دولار، بهدف الاستفادة من أفكار الطلاب وابتكاراتهم لتصميم حلول تساعد البشر على العيش والعمل بصورة مستدامة على سطح القمر.

وتأتي المبادرة في إطار خطط الوكالة لإنشاء قاعدة بشرية مستقبلية بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، بما يسمح لرواد الفضاء بالإقامة لفترات طويلة وإجراء التجارب العلمية واستكشاف المناطق المحيطة، بدلا من الاقتصار على الرحلات الفضائية القصيرة.

مليون دولار مقابل أفكار لبناء حياة خارج الأرض

وأطلقت ناسا تحدي «القاعدة القمرية» (Moon Base Challenge)، الذي يستهدف الفرق الطلابية في المدارس الثانوية والجامعات والمؤسسات التعليمية الأمريكية، لمنح الشباب فرصة المشاركة في تطوير تصورات وحلول هندسية يمكن الاستفادة منها في مشروعات استكشاف القمر خلال السنوات المقبلة.

وجرى الإعلان عن المسابقة خلال فعالية أقيمت في مجمع زوار مركز كينيدي للفضاء بولاية فلوريدا، بحضور مسؤولين من الوكالة، في إطار توجه يستهدف إشراك الجيل الجديد في مواجهة التحديات الحقيقية التي تعترض مستقبل استكشاف الفضاء.

وأكد مدير ناسا جاريد آيزاكمان أن الوكالة تبحث عن طلاب لديهم القدرة على التفكير الإبداعي والعمل الجماعي والتعامل مع المشكلات المعقدة، مشيرا إلى أن المساهمة في مستقبل استكشاف القمر لا تتطلب انتظار التخرج، بل تحتاج إلى الفضول والابتكار والاستعداد لتقديم حلول جديدة.

6 تحديات أمام الطلاب.. كيف يمكن العيش على القمر؟

وتتضمن المسابقة ستة مجالات رئيسية تمثل الاحتياجات الأساسية لإنشاء قاعدة بشرية قادرة على الاستمرار فوق سطح القمر، إذ تسعى ناسا للحصول على أفكار عملية تتناسب مع الظروف البيئية القاسية هناك.

ويأتي في مقدمة هذه التحديات توليد الطاقة وتخزينها، من خلال ابتكار أنظمة تضمن توفير الكهرباء بصورة مستمرة لتشغيل الأجهزة والمعدات والمنشآت الحيوية.

أما المجال الثاني فيتعلق بالبناء وإنشاء المرافق السكنية، والبحث عن تصورات ومواد وتقنيات تسمح بتشييد منشآت قادرة على تحمل طبيعة البيئة القمرية.

ويشمل التحدي الثالث أنظمة دعم الحياة، التي تركز على توفير الهواء والمياه والظروف المناسبة لبقاء رواد الفضاء على قيد الحياة خلال فترات الإقامة الطويلة.

كما تتضمن المسابقة تطوير وسائل التنقل على سطح القمر، وتصميم شبكات اتصالات تضمن التواصل بين أفراد القاعدة والمعدات الموجودة على السطح ومراكز التحكم على الأرض.

ويتمثل المجال السادس في سلامة رواد الفضاء، من خلال ابتكار وسائل وتقنيات تساعد على حمايتهم من المخاطر البيئية والتحديات التي قد تواجههم أثناء تنفيذ المهمات.

هل تشترط ناسا خبرة هندسية للمشاركة؟

ومن أبرز النقاط التي تميز المسابقة أنها لا تشترط امتلاك المشاركين خبرات هندسية أو تقنية متخصصة مسبقا، إذ تتيح الفرصة لطلاب من تخصصات ومسارات تعليمية مختلفة، بما في ذلك المجالات المهنية والتقنية والأكاديمية.

ومن المقرر أن تمر المنافسة بعدة مراحل، تتضمن إعداد دراسات للمقارنة بين الحلول التقنية، وتقديم مقترحات تصميمية، بالإضافة إلى عروض توضيحية أمام الجهات المعنية، بما يحاكي طبيعة العمل الفعلي داخل المؤسسات العاملة في قطاع الصناعات الفضائية.

من القاعدة القمرية إلى استكشاف المريخ

ولا تتوقف أهمية المشروع عند مجرد إنشاء مساكن على سطح القمر، إذ تنظر ناسا إلى إقامة وجود بشري طويل الأمد خارج الأرض باعتبارها خطوة أساسية لاكتساب الخبرات والتقنيات اللازمة لتنفيذ رحلات مأهولة إلى كوكب المريخ مستقبلا.

وتحتاج هذه الطموحات إلى تطوير أنظمة مستقلة للطاقة والاتصالات والتنقل ودعم الحياة، تستطيع العمل في بيئة تختلف بصورة كبيرة عن الظروف الموجودة على كوكب الأرض.

وحددت الوكالة يوم 25 يناير 2027 موعدا نهائيا للتسجيل في المسابقة، عبر بوابة ناسا التعليمية للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (NASA STEM Gateway).