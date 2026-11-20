يشهد قطاع النقل الكهربائي في مصر توجهًا متزايدًا نحو توظيف التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات وإدارة الأساطيل، بالتوازي مع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية لمحطات شحن السيارات الكهربائية.

وتبرز أهمية هذا التوجه في إمكانية استخدام الأنظمة الذكية لتحليل بيانات التشغيل، ومتابعة استهلاك الطاقة، وتحسين توزيع المركبات على مسارات النقل، بما يسهم في خفض التكاليف التشغيلية ورفع كفاءة استخدام الموارد، وهي تطبيقات تمثل فرصًا واعدة لتطوير منظومة النقل المستدام.

كما يفتح التكامل بين الطاقة الشمسية والنقل الكهربائي المجال أمام تطوير حلول تكنولوجية لإدارة عمليات الشحن، ومراقبة أداء المحطات، وتحليل الطلب على الكهرباء، بما يساعد على تحسين التخطيط للاستثمارات الجديدة وتعزيز كفاءة البنية التحتية.

وفي هذا الإطار، يبرز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، من خلال التنسيق مع أوروبا للمقاولات والطاقة الشمسية وTUT لتنفيذ مشروعات للطاقة الشمسية بقدرة مستهدفة تقارب 40 ميجاوات، واستثمارات تصل إلى 15 مليون دولار، بما يدعم التوسع في خدمات النقل الكهربائي.

ويمثل الذكاء الاصطناعي أحد المسارات المحتملة لتطوير هذه المنظومة مستقبلًا، خاصة في مجالات الصيانة التنبؤية وإدارة الأساطيل وتحليل أنماط الاستخدام، بما يتيح فرصًا لتحسين جودة الخدمات وتقليل فترات توقف المركبات.

ويعكس هذا التوجه أهمية التكامل بين التكنولوجيا والطاقة المتجددة والاستثمار الخاص في تطوير قطاع النقل، مع ارتباط تحقيق العوائد الاقتصادية الفعلية بكفاءة التنفيذ وتوافر البنية التحتية والقدرة على توظيف التطبيقات الرقمية بصورة عملية.

