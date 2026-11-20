في واقعة غامضة تحمل الكثير من علامات الاستفهام، روت صانعة المحتوى صفاء جودة عطية الشهيرة بـ صافي جودة تفاصيل تجربة مثيرة للجدل عاشتها داخل منزلها، بعدما اكتشفت اختفاء جزء من تسجيلات كاميرات المراقبة، رغم تأكدها من أن الأجهزة كانت تعمل بصورة طبيعية طوال الليل.

القصة التي بدأت بملاحظة تقنية بسيطة تحولت إلى سلسلة من التساؤلات، بعدما حاولت صافي البحث عن تفسير لما حدث، لتكتشف مجموعة من التفاصيل التي لم تكن تتوقع أن تجدها، وهو ما دفعها إلى مشاركة الحكاية مع متابعيها عبر تيك توك، خاصة أن بعض جوانبها ظلت بلا إجابة واضحة.

البداية.. تسجيلات تكشف شيئًا غير متوقع

بدأت الحكاية عندما قررت صانعة المحتوى مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة داخل منزلها، بعدما لاحظت أن أحد الأبواب كان مفتوحًا في الصباح رغم تأكدها من إغلاقه قبل النوم.

وبينما كانت تتنقل بين التسجيلات، فوجئت بأن الكاميرا سجلت الساعات الأولى من الليل بصورة طبيعية، ثم انتقلت فجأة إلى توقيت لاحق، دون وجود أي تسجيل للفترة الفاصلة بينهما.

الأمر الأكثر غرابة أنها اكتشفت اختفاء 17 دقيقة كاملة من التسجيل، رغم أن مؤشر الجهاز لم يظهر أي عطل أو انقطاع في الكهرباء.

المفاجأة.. حركة داخل المنزل دون ظهور أي شخص

قررت صافي إعادة مشاهدة التسجيلات أكثر من مرة، ولاحظت وجود اختلاف بسيط في ترتيب بعض الأشياء الموجودة في غرفة المعيشة، وكأن أحدًا قام بتحريكها خلال الفترة التي اختفت من الكاميرا.

لكنها لم تجد أي شخص يظهر في التسجيلات المتاحة، كما لم تستطع تحديد ما إذا كانت الأشياء قد تحركت بالفعل أم أنها لم تكن في أماكنها التي تتذكرها.

وبدأت تتساءل عما إذا كان الأمر مرتبطًا بخلل تقني في الكاميرا، أم أن هناك سببًا آخر لم تنتبه إليه.

البحث عن الحقيقة.. تفصيلة صغيرة غيرت مسار القصة

لم تكتفِ صانعة المحتوى بمراجعة الكاميرا الرئيسية، بل قررت فحص الأجهزة الأخرى الموجودة في المنزل، لتكتشف أن إحدى الكاميرات احتفظت بتسجيلات الفترة نفسها دون انقطاع.

وهنا ظهرت المفاجأة؛ فالتسجيل الإضافي لم يكشف عن وجود شخص غريب داخل المنزل، لكنه أظهر تغيرًا في الإضاءة داخل إحدى الغرف، بالتزامن مع الفترة التي اختفت من تسجيل الكاميرا الأولى.

هذا الاكتشاف جعلها تعيد التفكير في تفسير الواقعة، خصوصًا أن اختلاف التسجيلات قد يكون مرتبطًا بإعدادات الأجهزة أو مشكلة تقنية تحتاج إلى فحص متخصص.

مع انتشار لغز صافي جودة، انقسمت ردود الفعل بين متابعين اعتبروا أن ما حدث مجرد خلل تقني محتمل، وآخرين انجذبوا إلى التفاصيل الغامضة التي صاحبت الواقعة، خاصة اختفاء التسجيلات وتغير أماكن بعض الأشياء.