تفتح عدة جهات حكومية وشركات عاملة في قطاع النقل أبوابها أمام الراغبين في الحصول على فرص عمل جديدة خلال نوفمبر 2026، من خلال إتاحة وظائف بنظام التعاقد وتنظيم ملتقيات للتوظيف في عدد من التخصصات، بما يوفر فرصا للباحثين عن العمل من أصحاب المؤهلات الجامعية والفنية.

وظائف

وتشمل الفرص الجديدة وظائف أعلنت عنها هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، إلى جانب وظيفة سائق مترو بمشروع مترو أبو قير في الإسكندرية، مع تحديد الشروط والمؤهلات المطلوبة ومواعيد التقديم ووسائل التسجيل للراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف.

وظائف هيئة الرقابة النووية والإشعاعية 2026

أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية فتح باب التقديم لشغل مجموعة من الوظائف الجديدة بنظام التعاقد، لتلبية احتياجاتها من الكوادر البشرية في عدد من التخصصات، وذلك وفقا للائحة شؤون العاملين الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 348 لسنة 2019.

وأوضحت الهيئة أن التقديم متاح للراغبين في شغل الوظائف المعلنة، وفقا لمجموعة من الضوابط والشروط التي تختلف بحسب طبيعة كل وظيفة، وتشمل المؤهلات العلمية والخبرات والمتطلبات المحددة لشغل الوظائف.

شروط التقديم على وظائف هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

يشترط للتقدم استيفاء المؤهلات العلمية والمتطلبات الخاصة بكل وظيفة، وفقا للتفاصيل التي حددتها الهيئة، ويمكن للراغبين في الالتحاق بالوظائف الاطلاع على الشروط والضوابط وإجراءات التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لاستقبال طلبات التوظيف.

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موعد التقديم على وظائف هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

حددت الهيئة الفترة من 19 نوفمبر 2026 وحتى 18 ديسمبر 2026 لاستقبال طلبات التقديم، مطالبة المتقدمين بمراجعة تفاصيل الوظائف المتاحة والتأكد من استيفاء جميع الشروط والمؤهلات المطلوبة قبل إتمام عملية التسجيل.

رابط التقديم على وظائف هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

يمكن للراغبين في معرفة الوظائف المتاحة والتخصصات المطلوبة والاطلاع على شروط التقديم وإجراءات التسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني المخصص للتوظيف التابع للهيئة.

وظائف مترو أبو قير 2026.. فرصة عمل سائق مترو

وفي سياق متصل، أعلنت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق والقطار الخفيف تنظيم ملتقى توظيف اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026، لاستقبال طلبات الراغبين في شغل وظيفة سائق مترو بمشروع مترو أبو قير بمحافظة الإسكندرية.

وأوضحت الشركة أن ملتقى التوظيف يقام بفندق هيلتون جرين بلازا بالإسكندرية، خلال الفترة من الساعة 10 صباحا وحتى 5 مساء، لإتاحة الفرصة أمام المتقدمين للتعرف على متطلبات الوظيفة والتقدم لشغلها وفقا للمؤهلات والمهارات المحددة.

المؤهلات المطلوبة لوظيفة سائق مترو أبو قير

حددت الشركة مجموعة من المؤهلات التعليمية التي يمكن لأصحابها التقدم لشغل وظيفة سائق مترو، وتشمل:

الحصول على بكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية MIS أو الهندسة.

الحصول على مؤهل تعليم فني فوق المتوسط.

المهارات المطلوبة لوظائف مترو أبو قير

إلى جانب المؤهل الدراسي، حددت الشركة عددا من المهارات التي ينبغي توافرها لدى المتقدمين، أبرزها:

الإلمام بالمصطلحات الفنية المرتبطة بالأنظمة الصناعية أو أنظمة النقل.

امتلاك وعي جيد بمبادئ السلامة العامة وإجراءات تطبيقها.

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رابط التقديم على وظائف مترو أبو قير 2026

أتاحت الشركة الفرنسية للراغبين في التقدم لوظيفة سائق مترو أبو قير التسجيل من خلال استمارة التقديم الإلكترونية المخصصة للوظيفة، عبر الرابط المعلن من الشركة.

وأشارت إلى أنه سيتم التواصل مع المرشحين الذين يقع عليهم الاختيار من خلال البريد الإلكتروني، لإبلاغهم بموعد المقابلة الشخصية وتفاصيل الحضور واستكمال إجراءات التوظيف.