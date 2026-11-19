​أعلنت وزارة العمل عن توفير 651 فرصة عمل جديدة للشباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة في مجالات الإدارة، والتخصصات الفنية، والأمن والحراسة، وذلك للعمل بعدد من المواقع والمحافظات.

وتأتي هذه الفرص ضمن نشرات التوظيف الدورية التي تصدرها الوزارة بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص، برواتب مجزية وحزمة متكاملة من المزايا التأمينية والاجتماعية.

​التخصصات المطلوبة والرواتب المقررة

و​تتوزع الفرص المعلنة على عدد من الوظائف الإدارية والفنية والأمنية وفقاً لسنوات الخبرة ومواقع العمل كالتالي:

• ​قطاع الإدارة والإشراف: تتضمن الوظائف فرصة واحدة لمنصب مدير موقع للعمل بمحافظة الفيوم براتب 30 ألف جنيه شهرياً بشرط توفر خبرة 5 سنوات، بالإضافة إلى 10 فرص لوظيفة مشرف عام للعمل في الفيوم والسويس برواتب تتراوح بين 12 و15 ألف جنيه، للفئة العمرية من 30 إلى 44 عاماً وبخبرة 3 سنوات.

• ​التخصصات الفنية والهندسية: تشمل القائمة 5 فرص لوظيفة فني أول تكييف براتب 15 ألف جنيه، و5 فرص لفني أول ميكانيكا (طلمبات ومولدات) براتب 14 ألف جنيه، و5 فرص لفني أول كهرباء (جهد متوسط) براتب 13 ألف جنيه.

كما تتاح 5 فرص لمشرف فني عام كهرباء، و5 فرص لفني أول سباكة براتب 12 ألف جنيه لكل منهما، فضلاً عن 10 فرص لفني تكييف بالفيوم والسويس، و5 فرص لفني كهرباء بدمياط، و5 فرص لفني نجارة براتب 9 آلاف جنيه شهرياً لكل وظيفة.

• ​قطاع الأمن والحراسة: يستحوذ هذا القطاع على النصيب الأكبر من الإعلان بواقع 600 فرصة عمل لمشرفي وأفراد الأمن برواتب تتراوح بين 7 آلاف و9500 جنيه.

وتتوفر هذه الفرص للفئة العمرية من 20 إلى 50 عاماً بمواقع عمل في مدينة السادس من أكتوبر، ومصنع بالعاشر من رمضان، ومنطقة المقطم.

​الشروط العامة ومزايا التعاقد

و​تشترط الوزارة للتقدم حصول الراغبين في العمل على مؤهل عالٍ أو متوسط بحسب طبيعة كل وظيفة، مع الالتزام بسنوات الخبرة والحدود العمرية المحددة لبعض التخصصات.

وتوفر الجهة المعلنة حزمة من المزايا للعاملين تشمل توفير الإقامة والوجبات، والتأمين الاجتماعي، والتأمين الطبي الخاص، إلى جانب الحصول على زيادة سنوية في الرواتب و4 أيام راحة شهرياً.

​مقار التقديم ووسائل التواصل

و​يمكن للراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف التوجه مباشرة إلى المقر المخصص لاستقبال الطلبات في (25 أ، عمارات العبور، شارع صلاح سالم، بجوار محطة مترو أرض المعارض)، أو التواصل للاستفسار والتسجيل عبر أرقام الهواتف المعلنة: (01228360956 - 01220946209).