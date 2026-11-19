كشفت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية أن الجيش الأمريكي يعتزم إنشاء 17 ملجأً خرسانياً محصناً لحماية قواته وقوات التحالف المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط، في ظل تصاعد التوترات مع إيران وتزايد المخاوف من الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة.

وذكرت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، أن الجيش الأمريكي أصدر إشعاراً حكومياً عاجلاً لطلب عروض من شركات المقاولات لتنفيذ المشروع، الذي يتضمن إنشاء 10 ملاجئ في إسرائيل، و5 في السعودية، وملجأين في لبنان، على أن يتم الانتهاء من أعمال البناء خلال 45 يوماً من اختيار الشركة المنفذة.

وبحسب إشعار المشتريات الحكومي، تستهدف الخطة استبدال الملاجئ المؤقتة وغير القياسية، التي تشمل حاويات الشحن المعدلة، بمنشآت خرسانية مسلحة مسبقة الصب، قادرة على توفير الحماية للقوات الأمريكية وقوات التحالف من الهجمات غير المباشرة، بما في ذلك الصواريخ والطائرات المسيّرة والشظايا.

وأوضحت الصحيفة أن الملاجئ المقرر إنشاؤها في إسرائيل ستتكون من ثلاثة أقسام من الخرسانة المسلحة، إلى جانب حواجز واقية من الانفجارات والشظايا، تُعرف باسم «حواجز ألاسكا»، يبلغ ارتفاعها نحو ثلاثة أمتار ويصل وزن القطعة الواحدة منها إلى 6.1 طن، فضلاً عن تدعيم الأسقف بأكياس رملية بسُمك 18 بوصة والجوانب بأكياس رملية يصل سُمكها إلى أربعة أقدام.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الأمريكي حدد مهلة ثلاثة أيام فقط أمام الشركات لتقديم عروض الأسعار، في ضوء ما وصفه بالإلحاح العملياتي والمخاطر التي تتعرض لها القوات الأمريكية الموجودة حالياً داخل ملاجئ مؤقتة لا توفر مستويات الحماية المطلوبة.

ولفت التقرير إلى أن إشعار المشتريات لم يكشف عن المواقع الدقيقة التي ستقام فيها الملاجئ، على أن يتم إبلاغ الشركات المؤهلة بالتفاصيل والإحداثيات لاحقاً، لكنه أشار إلى أن المنشآت المقرر بناؤها في إسرائيل يُرجح أن تكون داخل قواعد جوية.

ويأتي التحرك الأمريكي في وقت تتواصل فيه الهجمات الإيرانية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة باتجاه دول الخليج، وسط خسائر لحقت بالمنشآت العسكرية الأمريكية في المنطقة، من بينها أضرار في قواعد بالأردن والكويت.

ونقلت الصحيفة عن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث تأكيده، خلال زيارة سابقة للمنطقة في مارس الماضي، أهمية الإسراع في نشر الملاجئ المحصنة وتطوير إجراءات حماية القوات الأمريكية، باعتبار ذلك أولوية عملياتية إلى جانب تعزيز أنظمة الدفاع الجوي.

كما أشار التقرير إلى استمرار التعزيزات العسكرية الأمريكية في إسرائيل، موضحاً أن عشرات الطائرات وآلاف الأفراد الأمريكيين انتشروا في المنطقة منذ الحرب الأولى مع إيران.

ونقل التقرير عن معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS) أن منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية شهدت تعزيزات إضافية، من بينها نقل نظام «باتريوت» إلى إسرائيل، إلى جانب هبوط عشرات رحلات النقل العسكري في قاعدة عوفدا الجوية منذ منتصف أكتوبر.

ووفقاً للتقرير، هبطت 16 طائرة نقل عسكرية أمريكية من طراز «C-17» على الأقل في قاعدة عوفدا خلال الفترة من 27 أكتوبر إلى 2 نوفمبر، قادمة من قاعدة فورت بليس بولاية تكساس، كما حلقت 16 طائرة أخرى على المسار نفسه في 3 نوفمبر، فضلاً عن نشر بطارية واحدة على الأقل من منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية «ثاد» في إسرائيل.