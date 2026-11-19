أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، إبعاد الملحق العسكري التابع لميانمار من أراضيها، وذلك بعد ساعات من صدور حكم قضائي دولي يدين قوات الأمن في ميانمار، وفقا لوكالة فرانس برس.

وجاء القرار البريطاني عقب إعلان محكمة العدل الدولية، الخميس، أن قوات الأمن في ميانمار مسؤولة عن مقتل آلاف المدنيين من أقلية الروهينجا المسلمة، إلى جانب ارتكابها انتهاكات جنسية واسعة، وعنف شديد طال الأطفال، واستهداف الفارين أثناء محاولتهم الوصول إلى بنجلاديش.

وكانت لجنة تحقيق أممية قد أشارت في وقت سابق إلى وجود دلائل قوية على وقوع أعمال ترقى إلى الإبادة الجماعية، وهي اتهامات رفضتها سلطات ميانمار، معتبرة أن عملياتها العسكرية كانت موجهة ضد مجموعات مسلحة فقط.