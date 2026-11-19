استقبل الهلال الأحمر المصري الدفعة الثالثة بعد المئة من الأشقاء الفلسطينيين القادمين عبر معبر رفح لتلقي العلاج، كما رافق المتعافين خلال مغادرتهم وعودتهم بعد استكمال رحلتهم العلاجية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي.

ومنذ لحظة الوصول وحتى المغادرة، تواصل فرق الهلال الأحمر المصري تقديم خدماتها الإنسانية داخل مركزي الخدمات الإنسانية بصالتي الوصول والمغادرة، لمساندة المرضى و الجرحى ومرافقيهم وتيسير رحلة عبورهم.

وتشمل الخدمات المقدمة الدعم النفسي،خاصة للأطفال، وخدمات إعادة الروابط العائلية، فضلًا عن توزيع الوجبات والمشروبات، وتوفير الملابس ومستلزمات العناية الشخصية، بما يسهم في تلبية احتياجات الأشقاء الفلسطينيين خلال مراحل العبور المختلفة.

ويواصل الهلال الأحمر المصري جهوده الإنسانية على معبر رفح، مع رفع درجات الاستعداد على مدار الساعة، لتقديم الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين، والتخفيف من وطأة الظروف الإنسانية الصعبة، دعمًا لجهود الدولة المصرية في هذا الإطار.