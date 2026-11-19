زار الدكتور محمد مهنا ، أستاذ القانون الدولي بجامعة الأزهر الشريف ومستشار شيخ الأزهر، جامعة مركز الثقافة السنية الإسلامية في كارنتور بكاليكوت، حيث التقى بالشيخ أبي بكر أحمد، مفتي الديار الهندية، وأجرى معه لقاءً مطولًا تناول عددًا من القضايا العلمية والفكرية، ولا سيما التصوف الإسلامي وآفاقه الروحية والتربوية.

مركز الثقافة السنية يؤدي دورًا رياديًّا في نشر العلوم الإسلامية وتعزيز الوسطية والاعتدال

وأعرب الدكتور محمد مهنا عن بالغ تقديره وإعجابه بالجهود العلمية والدعوية والخدمات الإسلامية التي يقدمها سماحة المفتي، مشيدًا بمكانته العلمية وإسهاماته في خدمة الإسلام والمسلمين، وبالدور الريادي الذي يضطلع به مركز الثقافة السنية في نشر العلوم الإسلامية وتعزيز الاعتدال والوسطية.

واستعاد الدكتور مهنا خلال اللقاء ذكريات رغبته القديمة في لقاء الشيخ أبي بكر أحمد والتعرف إليه عن قرب، مشيرًا إلى أنه كان قد اطلع منذ سنوات على كتابه «عصمة الأنبياء»، وحصل على نسخة منه مع إجازة علمية، وظل يتطلع إلى فرصة اللقاء المباشر به، حتى تهيأت له هذه الزيارة.

وشهد اللقاء حوارًا علميًا وروحيًا معمقًا بين العالمين، استمر وقتًا طويلًا، وتناول جوانب متعددة من التصوف الإسلامي ومقاصده التربوية، إلى جانب تبادل الرؤى والخبرات في عدد من الموضوعات العلمية والدعوية.

وكانت الزيارة قد تزامنت خلال محاضرته في تفسير القرآن الكريم لطلبة مرحلة التخصص بجامعة مركز، حيث طلب منه المفتي أن يخصص جانبًا من وقته لتعريف الطلاب بالعالم الروحي والتصوف الإسلامي.

ورحب الدكتور مهنا بهذه المبادرة، وقدم للطلاب كلمة علمية وتربوية استمرت نحو عشر دقائق، تناول فيها معالم التصوف وأبعاده الروحية والأخلاقية، في تفاعل علمي مميز مع الحاضرين.

وفي ختام اللقاء، أهدى الشيخ أبي بكر أحمد إلى ضيفه نسخة من كتابه «زينة القاري شرح صحيح البخاري»، تقديرًا لهذه الزيارة العلمية وتعزيزًا لأواصر التواصل العلمي والروحي بين علماء الأزهر الشريف وعلماء الهند.