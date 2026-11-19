أعرب حزب الوفد المصري، برئاسة الدكتور السيد البدوي شحاتة، عن بالغ تقديره للكونجرس الأمريكي، على تكريم اسم الزعيم الراحل الرئيس محمد أنور السادات، بمنحه الميدالية الذهبية للكونجرس، تقديرًا لدوره التاريخي في دعم السلام بالشرق الأوسط، وإسهاماته في تغيير مسار المنطقة.

وقال الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، في بيان أصدره منذ قليل، إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات يُعد أحد أبرز صناع التاريخ المصري الحديث، وصاحب القرار التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة، ورائد سلام الانتصار القائم على الشجاعة والقوة والرؤية السياسية.

وأضاف أن الرئيس السادات كان يرى المستقبل بعين الحاضر، في وقت عميت فيه الأبصار وغابت فيه الرؤى عن القيادة الفلسطينية والحكام العرب الذين قاطعوا مصر، وفعلوا ما فعلوه.

وأكد رئيس حزب الوفد أن تكريم الرئيس السادات هو تكريم لمصر وشعبها، واعتراف بمكانة قائد وطني استطاع أن يجمع بين شجاعة الحرب وحكمة السلام، وأن يثبت للعالم أن السلام الحقيقي لا يصنعه الضعفاء، وإنما تصنعه إرادة الأقوياء الذين يمتلكون القدرة والقوة التي تمكنهم من الدفاع عن أوطانهم، وحماية حدودهم، واستقلال قرارهم.

وثمّن حزب الوفد هذه اللفتة من المؤسسة التشريعية الأمريكية، باعتبارها تعبيرًا عن تقدير دور مصر التاريخي في تحقيق الاستقرار الإقليمي، وتأكيدًا لأهمية العلاقات المصرية الأمريكية القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن الرئيس أنور السادات سيظل رمزًا وطنيًا خالدًا، وقائدًا أعاد للأمة كرامتها في أكتوبر 1973، وفتح أمام المنطقة طريقًا للسلام، مؤمنًا بأن قوة مصر وكرامتها هما الأساس الذي يقوم عليه أي سلام عادل ودائم.

وأنهى بيانه قائلا "حفظ الله مصر، وحفظ شعبها، خير أجناد الأرض".