استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026 عند التراجع الكبير الذي سجلته في ختام تعاملات يوم أمس الأربعاء، ليواصل الجنيه الذهب التراجع ويسجل 46 ألف جنيه، بعد أن كان قد تخطى مستوى 50 ألف جنيه في منتصف الشهر.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 46080 جنيها، بخسارة تتجاوز 4000 جنيه خلال أيام قليلة فقط، بعد موجة هبوط عنيفة ضربت جميع الأعيرة، متأثرة بهبوط سعر الأونصة عالميا إلى أدنى مستوى في 14 شهرا، وصعود الدولار أمام سلة العملات الرئيسية.

ويعكس هذا التراجع حجم الخسارة التي لحقت بمدخرات المواطنين في الجنيه الذهب، الذي كان قد سجل مستويات قياسية فوق 50 ألف جنيه، قبل أن يفقد أكثر من 4000 جنيه من قيمته في فترة قصيرة، ليعود مجددا إلى مستوى 46 ألف جنيه.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21، المكون الرئيسي للجنيه الذهب، اليوم عند 5760 جنيها، بعد التراجع الكبير الذي سجله أمس.

أسعار الذهب اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط اليوم 6583 جنيه مصري، و119.97 دولار أمريكي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 قيراط اليوم 6034 جنيه مصري، و109.97 دولار أمريكي.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم 5760 جنيه مصري، و104.97 دولار أمريكي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم 4937 جنيه مصري، و89.98 دولار أمريكي.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط اليوم 3840 جنيه مصري، و69.98 دولار أمريكي.

وسجل سعر أونصة الذهب عيار 24 قيراط اليوم 204754 جنيه مصري، و3731 دولار أمريكي.

فيما سجل سعر أونصة الذهب عيار 21 قيراط اليوم 179156 جنيه مصري، و3265.05 دولار أمريكي.

وسجل سعر الجنيه الذهب، وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط اليوم 46080 جنيه مصري.