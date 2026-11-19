سلطت وكالة «رويترز» الضوء على ما وصفته بالمظهر المعزول لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال مشاركتها في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) المنعقدة في الصين، مشيرة إلى التباين الواضح في مراسم استقبالها مقارنة بقادة دول آخرين، وفي موقع جلوسها خلال اجتماعات القمة.

وذكرت الوكالة أن تاكايتشي وصلت إلى الصين، الأربعاء، في أول زيارة لها منذ اندلاع خلاف دبلوماسي مع الرئيس الصيني شي جين بينج العام الماضي، بعدما صرحت بأن أي تحرك عسكري صيني ضد تايوان قد يدفع اليابان إلى الرد عسكريا إذا شكل تهديدا لبقائها وأمنها.

وأضافت «رويترز» أن الخلاف بين البلدين امتد إلى المجال التجاري، حيث اتخذت بكين، الشريك التجاري الأكبر لليابان، إجراءات لتقييد صادرات المعادن الحيوية، التي تدخل في صناعات استراتيجية متعددة، تشمل السيارات ورقائق الكمبيوتر ومحركات الطائرات، وهو ما زاد من حدة التوتر بين الجانبين.

وفي تصريحات أدلت بها الخميس، أكدت تاكايتشي أن موقف اليابان بشأن تايوان لم يتغير منذ عام 1972، في إشارة إلى استمرار التزام طوكيو بموقفها الرسمي المعلن تجاه الجزيرة.

ورصدت «رويترز» تباينا لافتا في مراسم استقبال قادة الدول المشاركين في القمة؛ إذ حظي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لدى وصوله، باستقبال حافل تخللته الموسيقى وهتافات الترحيب، إلى جانب استقبال شخصي من الرئيس الصيني شي جين بينج، في خطوة وصفتها الوكالة بأنها خروج عن البروتوكول المعتاد.

كما استُقبل رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز بباقة من الزهور، فيما حظي الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور، رغم العلاقات المتوترة بين بلاده وبكين، باستقبال تضمن عروض رقص ترحيبية.

وفي المقابل، لم تحظ رئيسة الوزراء اليابانية باستقبال مماثل، إذ اقتصر الأمر على مصافحة من مسؤول بوزارة الخارجية الصينية، قبل نقلها مباشرة في سيارة، دون مظاهر الاحتفاء التي صاحبت وصول عدد من القادة الآخرين.

ولم يقتصر التباين على مراسم الوصول، بل امتد إلى المشهد الجماعي لقادة القمة، الخميس، خلال التقاط الصورة التذكارية الرسمية، حيث وقفت تاكايتشي بالقرب من أحد طرفي الصف الخلفي، بينما ظهر ترامب وشي جين بينج والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقدمة المشهد وهم يتبادلون المصافحات.

واعتبرت الوكالة أن هذه المشاهد عكست الفتور الذي يحيط بالعلاقات اليابانية الصينية، في ظل استمرار الخلافات السياسية والاستراتيجية بين البلدين، ولا سيما بشأن تايوان، فضلا عن تداعياتها التجارية والاقتصادية، بما يجعل مشاركة تاكايتشي في القمة محاطة بحساسية دبلوماسية واضحة.