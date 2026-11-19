أعلنت هيئة المحطات النووية انه تم الانتهاء من أعمال تصنيع المكونات الرئيسية لمفاعل الوحدة الأولى لمحطة الضبعة النووية وتم بدء شحن المعدات من ميناء سانت بطرسبرج بروسيا الاتحادية إلى جمهورية مصر العربية، ومن المتوقع وصولها إلى ميناء الضبعة التخصصي في غضون 21 يومًا من تاريخ إبحار السفينة.

يجسّد هذا الإنجاز تقدم الدولة المصرية في تنفيذ مشروعها النووي السلمي، باعتباره استثمارًا استراتيجيًا طويل الأجل لدعم أمن الطاقة، وتلبية احتياجات التنمية، وتعزيز الاعتماد على مصادر توليد كهرباء منخفضة الانبعاثات الكربونية. وتضم محطة الضبعة أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميجاوات، باستخدام مفاعلات VVER‑1200 من الجيل الثالث المطوّر +III

وتشمل المعدات المجموعة العلوية لوعاء ضغط المفاعل (Top Head)، ووحدة الأنابيب الواقية (Protective Tube Unit)، والحاجز الداخلي (Core Baffle)، وأسطوانة قلب المفاعل (Core Barrel). سيبلغ الوزن الإجمالي لمفاعل الوحدة الاولي بعد تركيب جميع الأجزاء الداخلية بالوعاء نحو 670 طنًا، مما يعكس حجم الأعمال الصناعية والهندسية المرتبطة بهذه المرحلة.

تؤدي المجموعة العلوية لوعاء ضغط المفاعل (Top Head) دورًا رئيسيًا في إحكام غلق الوعاء واستيعاب تجهيزات منظومة التحكم والحماية، فيما تمثل أسطوانة قلب المفاعل (Core Barrel) هيكلًا داخليًا يتيح احتواء قلب المفاعل وتنظيم حركة مياه التبريد. ويعمل الحاجز الداخلي المحيط بقلب المفاعل (Core Baffle) على تثبيت حزم الوقود في أماكنها المخصصة طبقاً للتصميم الهندسي، بينما تسهم وحدة الأنابيب الواقية (Protective Tube Unit) في استيعاب وتثبيت عناصر منظومة التحكم والحماية وأيضاً حماية مساراتها. وتتكامل هذه الوظائف لدعم التشغيل الآمن والمستقر للمفاعل.

وتأتي هذه الخطوة ثمرةً لجهود متواصلة تقودها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، برئاسة الدكتور مهندس/ شريف حلمي رئيس مجلس إدارة الهيئة – المالك والمشغل للمحطة النووية بالضبعة - في إدارة ومتابعة تنفيذ المشروع، والإشراف على أعمال التصنيع والتفتيش والتحقق من استيفاء المتطلبات الفنية ومعايير الجودة، بالتنسيق مع المقاول العام والجهات المصنّعة. كما تعكس تنامي الخبرات الوطنية في التعامل مع المعدات والتقنيات النووية المتقدمة، بما يدعم بناء قاعدة من الكفاءات المصرية القادرة على مواكبة مراحل تنفيذ المشروع وتشغيله مستقبلًا.

ويمثل بدء شحن هذه المكونات انتقالًا مهمًا من أعمال التصنيع إلى استكمال توريد المعدات الرئيسية بالموقع، ويؤكد مواصلة مصر تحويل رؤيتها للطاقة المستدامة إلى إنجازات ملموسة. فمع كل مكوّن يصل إلى الضبعة، تتقدم الدولة نحو إضافة مصدر مستقر للكهرباء يدعم الصناعة والتنمية، ويعزز تنوع مزيج الطاقة الوطني، ويحفظ للأجيال القادمة حقها في مستقبل أكثر أمنًا واستدامة.