أصدرت محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، حكما يدين قوات الأمن في ميانمار بقتل آلاف المدنيين من أقلية الروهينغيا المسلمة، وارتكاب أعمال عنف جنسي واسعة النطاق، فضلا عن ممارسة انتهاكات بالغة العنف بحق الأطفال والاعتداء على أفراد الأقلية أثناء محاولتهم الفرار إلى بنجلاديش.

وذكرت وكالة «رويترز» أن قضاة المحكمة، ومقرها لاهاي، أكدوا في حيثيات الحكم أن قوات الأمن في ميانمار قتلت آلافا من المدنيين الروهينغيا، وارتكبت انتهاكات جنسية واسعة النطاق، إلى جانب أعمال عنف شديدة ضد الأطفال، واستهدفت الفارين من أعمال العنف أثناء نزوحهم بأعداد كبيرة نحو الأراضي البنجلاديشية.

وأضافت الوكالة أن المحكمة كانت لا تزال تتلو حيثيات حكمها وقت نشر التقرير، في القضية التي رفعتها جامبيا ضد ميانمار، متهمة إياها بارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغيا، بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.

وتعود القضية إلى الحملة العسكرية التي شنتها قوات ميانمار في ولاية راخين عام 2017، والتي دفعت أكثر من 730 ألفا من أفراد الروهينغيا إلى الفرار نحو بنجلاديش، وسط تقارير عن عمليات قتل جماعي واغتصاب وحرق للقرى والمنازل.

وتعد هذه القضية من أبرز الملفات المعروضة أمام محكمة العدل الدولية، باعتبارها تتعلق بمسؤولية دولة عن انتهاكات مزعومة لاتفاقية الإبادة الجماعية، وليس بمحاكمة جنائية لأفراد بعينهم.

وكانت جامبيا قد طالبت المحكمة بمحاسبة ميانمار على مسؤوليتها الدولية، وضمان عدم تكرار الانتهاكات، وتوفير التعويضات للضحايا، إلى جانب تهيئة الظروف اللازمة لعودة الروهينغيا بصورة آمنة إلى ديارهم.

ولا تزال الأزمة الإنسانية للأقلية مستمرة، إذ يعيش نحو 1.2 مليون من الروهينغيا في مخيمات اللاجئين بمنطقة كوكس بازار في بنجلاديش، بعدما فروا من أعمال العنف والاضطهاد في ميانمار.