تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع صواعق كهربائية بمقابل مادى.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع صواعق كهربائية.

بالفحص، أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، وهو عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج، وضبط بحوزته “صاعق كهربائى – هاتف محمول، بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى”.

بمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد بيع الصاعق الكهربائى المضبوط بحوزته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





