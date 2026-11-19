قال الإعلامي خالد الغندور، إن لم يدخل النادي الأهلي في أي مفاوضات رسمية مع مسؤولي نادي المقاولون العرب حتى الآن، بشأن التعاقد مع حسن شاكوش، مدافع الفريق، خلال فترة الانتقالات المقبلة، عكس ما تردد في الساعات الأخيرة حول اهتمام القلعة الحمراء بضم اللاعب.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، تتمثل أولويات الأهلي في تدعيم الخط الخلفي خلال الفترة المقبلة، حيث تتجه الأولوية داخل النادي نحو التعاقد مع مدافع أجنبي، في ظل رغبة الجهاز الفني في تدعيم مركز قلب الدفاع بعناصر قادرة على تقديم الإضافة للفريق.

واختتم، لم تشهد الفترة الحالية أي تحركات رسمية من جانب الأهلي للتفاوض مع المقاولون العرب بشأن حسن شاكوش، في الوقت الذي يضع فيه النادي ملف التعاقد مع المدافع الأجنبي على رأس أولوياته.