أعلن الدفاع المدني السعودي إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في منطقة نجران للتحذير من خطر.

كما شدد الدفاع المدني السعودي على أهمية التوجه إلى أقرب مكان آمن داخل المباني، والابتعاد عن النوافذ والزجاج والشرفات والأسطح، مع تجنب التجمعات والتصوير أو تداول معلومات غير موثوقة بشأن طبيعة التهديد ومواقع التعامل معه حال إطلاق إنذار مبكر في البلاد .

ويأتي إطلاق الإنذار في ظل تصاعد التوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة، واستمرار التهديدات التي تواجه بعض المناطق السعودية، على خلفية المواجهات المرتبطة باليمن، وما تشهده المنطقة من هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

ولم تكشف السلطات السعودية، في المعلومات المنشورة بشأن الإنذار، عن طبيعة الخطر الذي استدعى تفعيله، كما لم تعلن عن وقوع إصابات أو أضرار مادية مرتبطة بالتحذير.

ودعا الدفاع المدني السكان إلى عدم مغادرة الأماكن الآمنة قبل صدور إعلان رسمي بزوال الخطر، ومتابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية، والتواصل مع الطوارئ عند الحاجة.