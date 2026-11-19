نقلت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية الرسمية، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره الصيني شي جين بينغ بأنه لا "يدعم" استقلال تايوان، مؤكداً بذلك استمرار السياسة التي تبنتها الإدارات الأمريكية المتعاقبة.

جاء ذلك على هامش القمة الثلاثية التي جمعت بين رؤساء امريكا والصين وروسيا في مدينة شنجن الصينية.

وفي سبتمبر الماضي ، حث شي جين بينغ الولايات المتحدة الأمريكية على "الالتزام بالموقف الصحيح المتمثل في معارضة استقلال تايوان، والتعامل مع قضية تايوان بحذر". ويعكس هذا مسعىً لدفع الولايات المتحدة نحو تجاوز موقفها الراسخ والمعتمد منذ فترة طويلة.

ومنذ قليل انطلقت القمة الثلاثية التي تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينج، في مدينة شنجن الصينية، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC)، في اجتماع تاريخي هو الأول من نوعه الذي يجمع قادة الدول الثلاث في قمة ثلاثية مباشرة.

وتأتي القمة في ظل تصاعد التوترات الدولية وتباين مواقف واشنطن وموسكو وبكين إزاء عدد من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، وسط ترقب دولي لما قد تسفر عنه المحادثات بين قادة أكبر ثلاث قوى عسكرية ونووية في العالم.