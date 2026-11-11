أكاديمي صيني يحذر ترامب: إشعال حرب حول تايوان سيُنهي عصر "أمريكا العظمى"

قال جانغ وي وي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة فودان ومدير معهد الصين، خلال حديثه في برنامج «إن فلوكس» على قناة الميادين، إن الصين تعتبر نفسها دولة محبة للسلام، وتستخلص الدروس من تاريخها بوصفها دولة حضارية.

التوترات بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية

واستشهد جانغ بتعاليم المفكر العسكري الصيني صن تزو، مشيرًا إلى أن الحرب تمثل مسألة حياة أو موت بالنسبة للشعوب والدول، ومؤكدًا ضرورة توخي الحذر الشديد قبل اتخاذ قرار خوض الحروب.

وأضاف أن أفضل استراتيجية تتمثل في إخضاع العدو دون قتال، مشددًا على أن ذلك لا يعني أن الصين تفتقر إلى القدرات الدفاعية.

وحذر جانغ من أن الولايات المتحدة، إذا أشعلت حربًا أو صراعًا في بحر الصين الجنوبي أو مضيق تايوان، ستفقد مكانتها قوة عظمى في نظر المجتمع الدولي خلال 24 ساعة.