بورصة الكويت تُنهي تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم الأربعاء، على ارتفاع مؤشرها العام بنحو 22.33 نقطة بما نسبته 0.26% ليصل إلى مستوى 8563.51 نقطة، إذ جرى تداول نحو 300 مليون سهم عبر 17 ألفا و791 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 77.5 مليون دينار كويتي.

وسجل مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعا بنحو 1.22 نقطة بما نسبته 0.01% ليصل إلى مستوى 8586.99 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 122 مليون سهم من خلال 9247 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 24.4 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 27.97 نقطة بما نسبته 0.31% ليصل إلى مستوى 9003.00 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 177 مليون سهم عبر 8544 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 53.1 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر "رئيسي 50" بنحو 32.93 نقطة بما نسبته 0.34% ليصل إلى مستوى 9610.63 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 95 مليون سهم عبر 6463 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 18.5 مليون دينار كويتي.

وكانت شركات "المساكن" و"قيوين أ" و"النخيل" و"سكب ك" و"أعيان ع" الأكثر ارتفاعا، بينما كانت شركات "الأنظمة" و"ع عقارية" و"نابيسكو" و"التخصيص" و"المعدات" الأكثر انخفاضا.