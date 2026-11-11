بعد مطالبته بـ700 ألف جنيه.. الزمالك يخطر حسام عبد المجيد بأنه مَدين بـ75 ألفًا

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن تطورات جديدة في أزمة المستحقات المالية بين نادي الزمالك ومدافعه السابق حسام عبد المجيد، المحترف حاليًا ضمن صفوف لودوجوريتس البلغاري، بعد مطالبة اللاعب بالحصول على مستحقاته المتأخرة لدى النادي الأبيض.

وقال هاني حتحوت، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، إن الزمالك أرسل ردًا رسميًا إلى حسام عبد المجيد بشأن مستحقاته المالية، بعدما سبق للاعب توجيه إنذار للنادي للمطالبة بالحصول على مبلغ 700 ألف جنيه.

وأوضح حتحوت أن رد الزمالك تضمن أن اللاعب ليس له مستحقات مالية لدى النادي، بل إن الحسابات التي أجراها الزمالك، بعد احتساب الغرامات والمخالفات والخصومات وفقًا للائحة، أظهرت أن حسام عبد المجيد مدين للنادي بمبلغ 75 ألف جنيه، وطالبه بسداد المبلغ.

وفي السياق ذاته، كشف محمد عصام، خلال البرنامج، أن حسام عبد المجيد أرسل إنذارًا جديدًا إلى نادي الزمالك عن طريق محامٍ أجنبي، تمسك خلاله بالحصول على مستحقاته المالية كاملة دون أي خصومات.

وأضاف أن الزمالك يتمسك في المقابل بتطبيق اللوائح والعقوبات والغرامات على اللاعب، معتبرًا أن النادي يرى أن حسام عبد المجيد هو المطالب بسداد أموال له، وليس العكس.

وأشار حتحوت إلى تشابه الأزمة مع الخلاف السابق بين الزمالك وأحمد سيد زيزو بشأن المستحقات المالية، في ظل تمسك كل طرف بموقفه وتصعيد الإجراءات للحصول على حقوقه.