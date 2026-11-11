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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موهبة ليفربول يكشف عن طموحه للفوز بالكرة الذهبية ويعلن موقفه من هاري كين ولامين يامال

نجوموها
نجوموها
حمزة شعيب

كشف ريو نجوموها، لاعب ليفربول الشاب، عن طموحه في التتويج بجائزة الكرة الذهبية خلال مسيرته الاحترافية، مؤكدًا أن فوز قائد منتخب إنجلترا هاري كين بالجائزة لعام 2026 يمثل مصدر إلهام كبيرًا له وللعديد من المواهب الإنجليزية الصاعدة.

وتحدث نجوموها عن تأثير تتويج كين بالبالون دور، مشيرًا إلى أن مشاهدة أحد أبناء بلاده يعتلي عرش كرة القدم العالمية تمنح اللاعبين الشباب دافعًا إضافيًا للسعي نحو تحقيق الإنجاز نفسه.

ريو نجوموها: أحلم بالفوز بالكرة الذهبية مثل هاري كين

وقال لاعب ليفربول، في تصريحات نقلتها صحيفة «ميرور» البريطانية: «بالتأكيد، فوز هاري كين بالكرة الذهبية أمر بالغ الأهمية، وأن يُعرف المرء باعتباره أفضل لاعب في العالم إنجاز كبير».

وأضاف: «كان لهذا الإنجاز تأثير إيجابي على كرة القدم الإنجليزية، فبعدما رأى الجميع لاعبًا من أبناء وطننا يفوز بالكرة الذهبية، أصبح هناك دافع أكبر لدى الكثيرين للسعي نحو نيل لقب الأفضل في العالم، وبالنسبة لي أطمح لتحقيق ذلك، وأعتقد أنني قادر على فعله».

وتطرق نجوموها إلى علاقته بهاري كين داخل معسكر منتخب إنجلترا، موضحًا أنه لم يتحدث معه كثيرًا في البداية بسبب شعوره بالخجل عند انضمامه للمرة الأولى، لكنه استفاد من مراقبة تدريباته وطريقة عمله داخل الملعب.

وأوضح: «من خلال مراقبة تدريباته وتدريبات بقية اللاعبين أيضًا، لكن كين بشكل خاص، لا سيما في تدريبات إنهاء الهجمات، تدرك لماذا فاز بالجائزة ولماذا يُعتبر أفضل مهاجم وأفضل لاعب في العالم».

واختتم حديثه عن قائد المنتخب الإنجليزي قائلًا: «هاري كين بلا شك مصدر إلهام لي، ولأي لاعب شاب، بل ولجميع لاعبي المنتخب الإنجليزي، إنه شخص رائع حقًا».

موقف نجوموها من المشاركة أساسيًا أمام كرواتيا

وعن فرص مشاركته في التشكيل الأساسي لمنتخب إنجلترا أمام كرواتيا، أبدى لاعب ليفربول رغبته في الحصول على ثقة الجهاز الفني، لكنه اعترف بصعوبة المنافسة في ظل وجود العديد من اللاعبين المميزين.

وقال: «آمل ذلك، أنا أنافس أفضل اللاعبين في العالم، لذا لن تكون المهمة سهلة».

وتابع: «إذا تمكنت من إثبات قدراتي في التدريبات، ومنحني المدرب ثقته وآمن بي، فسأكون سعيدًا جدًا بالمشاركة أساسيًا بالطبع، الأمر ليس سهلًا، لكنني سأواصل المضي قدمًا».

ريو نجوموها يشيد بموهبة لامين يامال

كما أشاد نجوموها بالإسباني لامين يامال، نجم برشلونة، معتبرًا أن ما يقدمه اللاعب الشاب يمثل مصدر إلهام لجيل كامل من المواهب الصاعدة، بعدما نجح في فرض نفسه بين أفضل لاعبي العالم رغم صغر سنه.

وقال لاعب ليفربول، في تصريحات نقلتها شبكة «TNT Sports»: «ما يفعله يامال غيّر كرة القدم بالنسبة للاعبين الشباب».

وأضاف: «يامال استثنائي، وأحد أفضل اللاعبين في العالم، ورؤية ما يمكنه القيام به في مثل هذه السن المبكرة تلهمني وتلهم بقية اللاعبين الشباب، وتظهر لنا كيف يمكننا اللعب بحرية تامة».

واختتم حديثه عن نجم برشلونة قائلًا: «طريقته في اللعب توحي وكأن الملعب ملك له، إنه تحد رائع».

نجوموها هاري كين ليفربول لامين يامال

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