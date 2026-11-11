قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد مطالبته بـ700 ألف جنيه.. الزمالك يخطر حسام عبد المجيد بأنه مَدين بـ75 ألفًا
مريض نفسي.. الداخلية تكشف تفاصيل ضبط شخص يرتدى ملابس نسائية ببني سويف
مدافع إنبي على رادار الأهلي .. إبراهيم فايق يكشف التفاصيل
ريال مدريد يتلقى ضربة جديدة .. إصابة تشواميني تُربك حسابات منتخب فرنسا
موهبة ليفربول يكشف عن طموحه للفوز بالكرة الذهبية ويعلن موقفه من هاري كين ولامين يامال
ربيع ياسين: حسام حسن أفضل من علي ماهر وهندّعمه عشان مصر
سعد سمير يفجر مفاجأة بشأن علي ماهر: أنجح مدرب مصري منذ 5 سنوات
بعد أزمته الصحية .. موعد عودة فينسنت كومباني إلى قيادة بايرن ميونخ
براءة وطني أمريكي عظيم .. أول تعليق من ترامب بعد إحباط عزل هيجسيث
ما الفرق بين جمع الصلاة وقصرها؟.. الإفتاء توضح الأحكام
شركة الكرة بالزمالك تقترب من الحسم .. حسين لبيب يكشف مصير المستثمرين وحقوق النادي
النائب العام التمييزي بلبنان يتابع التحقيقات في مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد أزمته الصحية .. موعد عودة فينسنت كومباني إلى قيادة بايرن ميونخ

كومباني
كومباني
حمزة شعيب

كشفت تقارير صحفية عن الموعد المتوقع لعودة فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، إلى ممارسة مهامه بشكل طبيعي، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها في أواخر أكتوبر الماضي، وأبعدته عن قيادة التدريبات خلال الفترة الأخيرة.

وكان كومباني قد تعرض لأزمة صحية يوم 23 أكتوبر، أثناء حضوره حصة تدريبية لفريق بايرن ميونخ تحت 21 عامًا، ما استدعى تدخل فرق الإسعاف ونقله إلى المستشفى، حيث خضع للفحوصات الطبية وتلقى الرعاية اللازمة.

ولم تقتصر معاناة المدرب البلجيكي على الوعكة الصحية، إذ تعرض أيضًا لخلع في الكتف إثر سقوطه، وهو ما دفعه إلى ارتداء حمالة طبية خلال فترة التعافي.

موعد عودة كومباني إلى قيادة بايرن ميونخ

وبحسب ما ذكرته صحيفة «ليكيب» الفرنسية، فمن المتوقع أن يعود كومباني إلى مهامه الفنية خلال 10 أيام، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، مع إمكانية ظهوره على مقاعد البدلاء خلال مواجهة بايرن ميونخ أمام كولن.

وشهد صباح الثلاثاء عودة المدرب إلى مكتبه في مركز تدريبات النادي البافاري، حيث عقد محادثة مطولة مع كريستوف فرويند، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، كما تابع تطورات برامج تأهيل عدد من اللاعبين المصابين، وفي مقدمتهم جمال موسيالا.

وتحظى حالة موسيالا باهتمام كبير داخل النادي، بعدما تعرض لأزمة صحية تسببت في إغمائه خلال أغسطس الماضي، ويواصل اللاعب الالتزام بالخطة العلاجية التي حددها الأطباء.

بايرن ميونخ يكشف تطورات الحالة الصحية لكومباني

ومن جانبه، أصدر بايرن ميونخ بيانًا أوضح خلاله أن حالة كومباني تسير في الاتجاه الصحيح، مؤكدًا عودته إلى مقر التدريبات لمواصلة برنامجه التأهيلي الخاص بإصابة الكتف.

وأشار النادي إلى أن المدرب البلجيكي خضع مؤخرًا للرعاية الطبية، بينما تولى مساعده آرون دانكس مسؤولية الفريق خلال فترة غيابه.

ورغم عودته إلى التواصل مع الجهاز الفني واللاعبين، يحرص كومباني على تنفيذ تعليمات الأطباء، التي تتضمن الحد من مشاهدة المباريات، والانتظام في تناول الأدوية والحصول على قسط كافٍ من النوم.

وفي السياق ذاته، طمأن ماكس إيبرل، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، الجماهير بشأن حالة المدرب، مؤكدًا أن عملية التعافي تسير وفق الخطة المحددة دون أي تأخير.

وقال إيبرل: «عملية تعافيه تسير وفق المسار الصحيح، ولا يوجد أي تأخير، نحن نتواصل بانتظام، ويبدو في حالة جيدة، سيعود إلينا قريبًا جدًا بكامل عافيته».

كومباني بايرن ميونخ الدوري الألماني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة رسمية

هل الخميس 12 نوفمبر إجازة رسمية؟.. موعد أقرب عطلة مقبلة

حالة الطقس غدا

البرد بدأ والأمطار تقترب.. حالة الطقس من الأربعاء إلى السبت المقبل

حالة الطقس

جهزوا الجواكيت.. أجواء باردة وشبورة كثيفة وأمطار.. إليك تفاصيل الطقس

الذهب

هبوط محلي وعالمي.. سعر الذهب عيار 21 مساء اليوم الثلاثاء

تاجر إيراني يشبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في صورة مركبة تُبرز التشابه اللافت بينهما

وشه نحس.. إيرانيون يقاطعون محل حلويات نهائيا بسبب الشبه بين صاحبه ونتنياهو

موعد صرف مرتبات نوفمبر

قرار رسمي من المالية.. موعد مرتبات نوفمبر للموظفين

محمد صلاح

مفاجأة غير متوقعة.. طرابزون يتخذ قرارا حاسما بشأن مستقبل محمد صلاح

محمد الفايد ـ أرشيفية

توقيفات لأول مرة في قضية محمد الفايد.. الشرطة الفرنسية تداهم فندق ريتز وعقاراته

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

شرطة لندن تعتقل عسكريًا أمريكيًا للاشتباه في التجسس لصالح روسيا

وزير الخارجية

وزير الخارجية يبحث مع نظيريه القطري والسعودي بباريس تطورات الأوضاع الإقليمية

الرئيس التنفيذي لإنفيديا جينسن هوانغ

إنفيديا تخسر 470 مليار دولار من قيمتها السوقية وسط تقارير عن تهريب رقائق إلى الصين

بالصور

بفستان أحمر أنيق .. مريم أوزرلي تبرز أنوثتها في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

مريم أوزرلي
مريم أوزرلي
مريم أوزرلي

10 أطعمة احذر وضعها في الإير فراير .. قد تسبّب حريقًا أو تتلف الجهاز

أطعمة يجب تجنب وضعها في المقلاة الهوائية
أطعمة يجب تجنب وضعها في المقلاة الهوائية
أطعمة يجب تجنب وضعها في المقلاة الهوائية

هل تتناول فيتامين «د» يوميًا في الشتاء؟.. مفاجأة بشأن فوائده للعظام والسرطان والخرف

لماذا يوصى بتناول فيتامين د خلال فصل الشتاء؟
لماذا يوصى بتناول فيتامين د خلال فصل الشتاء؟
لماذا يوصى بتناول فيتامين د خلال فصل الشتاء؟

بتفطر فول وبتعاني من الانتفاخ طول اليوم؟.. الطريقة الصحيحة لتدميس الفول وفوائده الصحية

فوائد الفول
فوائد الفول
فوائد الفول

فيديو

دموع أصالة

بـ20 مليون دينار.. مُعجب عراقي يشتري «طقم ذهب» لأصالة بسبب دموعها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

المزيد