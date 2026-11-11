بعد أزمته الصحية .. موعد عودة فينسنت كومباني إلى قيادة بايرن ميونخ

كشفت تقارير صحفية عن الموعد المتوقع لعودة فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، إلى ممارسة مهامه بشكل طبيعي، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها في أواخر أكتوبر الماضي، وأبعدته عن قيادة التدريبات خلال الفترة الأخيرة.

وكان كومباني قد تعرض لأزمة صحية يوم 23 أكتوبر، أثناء حضوره حصة تدريبية لفريق بايرن ميونخ تحت 21 عامًا، ما استدعى تدخل فرق الإسعاف ونقله إلى المستشفى، حيث خضع للفحوصات الطبية وتلقى الرعاية اللازمة.

ولم تقتصر معاناة المدرب البلجيكي على الوعكة الصحية، إذ تعرض أيضًا لخلع في الكتف إثر سقوطه، وهو ما دفعه إلى ارتداء حمالة طبية خلال فترة التعافي.

موعد عودة كومباني إلى قيادة بايرن ميونخ

وبحسب ما ذكرته صحيفة «ليكيب» الفرنسية، فمن المتوقع أن يعود كومباني إلى مهامه الفنية خلال 10 أيام، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، مع إمكانية ظهوره على مقاعد البدلاء خلال مواجهة بايرن ميونخ أمام كولن.

وشهد صباح الثلاثاء عودة المدرب إلى مكتبه في مركز تدريبات النادي البافاري، حيث عقد محادثة مطولة مع كريستوف فرويند، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، كما تابع تطورات برامج تأهيل عدد من اللاعبين المصابين، وفي مقدمتهم جمال موسيالا.

وتحظى حالة موسيالا باهتمام كبير داخل النادي، بعدما تعرض لأزمة صحية تسببت في إغمائه خلال أغسطس الماضي، ويواصل اللاعب الالتزام بالخطة العلاجية التي حددها الأطباء.

بايرن ميونخ يكشف تطورات الحالة الصحية لكومباني

ومن جانبه، أصدر بايرن ميونخ بيانًا أوضح خلاله أن حالة كومباني تسير في الاتجاه الصحيح، مؤكدًا عودته إلى مقر التدريبات لمواصلة برنامجه التأهيلي الخاص بإصابة الكتف.

وأشار النادي إلى أن المدرب البلجيكي خضع مؤخرًا للرعاية الطبية، بينما تولى مساعده آرون دانكس مسؤولية الفريق خلال فترة غيابه.

ورغم عودته إلى التواصل مع الجهاز الفني واللاعبين، يحرص كومباني على تنفيذ تعليمات الأطباء، التي تتضمن الحد من مشاهدة المباريات، والانتظام في تناول الأدوية والحصول على قسط كافٍ من النوم.

وفي السياق ذاته، طمأن ماكس إيبرل، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، الجماهير بشأن حالة المدرب، مؤكدًا أن عملية التعافي تسير وفق الخطة المحددة دون أي تأخير.

وقال إيبرل: «عملية تعافيه تسير وفق المسار الصحيح، ولا يوجد أي تأخير، نحن نتواصل بانتظام، ويبدو في حالة جيدة، سيعود إلينا قريبًا جدًا بكامل عافيته».