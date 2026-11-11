مجانًا من 9 أشهر لـ10 سنوات.. الصحة تناشد الأسر تطعيم الأطفال ضد الحصبة والحصبة الألمانية

ناشدت وزارة الصحة والسكان أولياء الأمور تشجيع أطفالهم على الحصول على التطعيمات، وطمأنتهم قبل تلقي الحقنة، مؤكدة أهمية دور الأسرة في تخفيف شعور الأطفال بالخوف ومساعدتهم على تلقي التطعيم بسهولة، وذلك في إطار الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية.



وأكدت الوزارة أهمية تقديم الدعم النفسي للأطفال قبل التطعيم وأثناءه، من خلال احتضانهم وطمأنتهم واستخدام الكلمات الإيجابية التي تمنحهم الشعور بالأمان، مشددة على أن التطعيم يمثل وسيلة أساسية للوقاية من الأمراض وحماية صحة الأطفال.

التطعيم مجاني للأطفال

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية متاح مجانًا للأطفال من عمر 9 شهور وحتى 10 سنوات، من المصريين وغير المصريين، ضمن الحملة القومية للتطعيم.

وأشارت الوزارة إلى إمكانية حصول الأطفال على التطعيم من خلال مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمدارس والحضانات بجميع أنحاء الجمهورية، داعية أولياء الأمور إلى الحرص على تطعيم أبنائهم والاستفادة من خدمات الحملة.

وخصصت وزارة الصحة والسكان الخط الساخن 105 للرد على استفسارات المواطنين بشأن الحملة، مؤكدة أهمية تعاون الأسر في دعم جهود الوقاية من الحصبة والحصبة الألمانية وحماية الأطفال من الإصابة بالمرضين.