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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: تمكين المرأة يمثل استثمارًا في رأس المال البشري وبناء الإنسان

نائب وزير الصحة
نائب وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

ألقت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان كلمة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان نيابة عنه خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا» الذي عقد بالقاهرة بحضور المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة وعدد من ممثلي المؤسسات والمنظمات المعنية بقضايا المرأة والأسرة.

وأكدت في كلمتها أن تمكين المرأة يمثل استثمارًا في رأس المال البشري وبناء الإنسان وأن استقرار الأسرة يرتبط بتمتع المرأة بحقوقها الصحية والتعليمية والاقتصادية وقدرتها على المشاركة في اتخاذ القرارات الأسرية مشددة على أهمية المسؤولية المشتركة بين الرجل والمرأة في بناء أسرة مستقرة.

وتابعت أن الوزارة تتبنى رؤية متكاملة لصحة المرأة عبر مختلف مراحل حياتها تشمل التغذية والصحة النفسية والإنجابية وخدمات ما قبل الزواج ورعاية الأم أثناء الحمل وبعد الولادة والكشف المبكر عن الأمراض والتعامل مع الأمراض المزمنة بما يضمن استمرارية الرعاية وتحسين جودة الحياة مشيرة إلى المبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية» كنموذج للاستثمار في صحة الأم والطفل من خلال الرعاية الصحية والتغذوية وتعزيز الوعي بالرضاعة الطبيعية والمباعدة بين الولادات والتخطيط الواعي للأسرة.

 تطوير اقتصاد الرعاية

وشددت على أهمية تطوير اقتصاد الرعاية والتوسع في خدمات الرعاية الصحية الأولية والأمومة والطفولة ورعاية الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بما يخفف أعباء الرعاية غير مدفوعة الأجر عن النساء ويساعدهن على تحقيق التوازن بين مسؤولياتهن الأسرية والمهنية إلى جانب دعم التمكين الاقتصادي للمرأة عبر فرص العمل اللائق والتدريب وريادة الأعمال وتطوير التشريعات وبيئة العمل الداعمة للأمومة والاهتمام بالصحة النفسية ومواجهة العنف بكافة صوره.

وأشارت إلى أن التعليم والعمل من أهم العوامل المرتبطة بتحسين الخصائص السكانية وفقًا لنتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2025 مؤكدة أن التمكين التعليمي والاقتصادي للمرأة ركيزة أساسية لتحقيق التحول الديمغرافي المستهدف بحلول 2030 وأن مصر تتجه نحو الاستفادة من الفرصة الديمغرافية خلال الفترة من 2028 إلى 2072 مع ارتفاع نسبة السكان في سن العمل إلى أكثر من 60% مما يتطلب زيادة مشاركة المرأة الاقتصادية ورفع معدلات تشغيلها وإنتاجيتها محذرة من أن عدم تمكينها قد يؤدي إلى إهدار هذه الفرصة وتفاقم تحديات البطالة والفقر.

وأكدت أن تمكين المرأة واستقرار الأسرة مساران متكاملان يتطلبان تنسيقًا بين السياسات الصحية والاجتماعية والتعليمية والاقتصادية وتعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية بما يسهم في بناء أسرة أكثر صحة واستقرارًا ومجتمع قادر على تحقيق التنمية المستدامة.

نائب وزير الصحة والسكان تمكين المرأة وزير الصحة الديموغرافية المجلس القومي للمرأة

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