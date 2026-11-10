وزير الصحة يشهد استعراض التجارب الصحية الرائدة لعدد من الدول العربية

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان عرض التجارب الصحية الرائدة والناجحة لعدد من الدول العربية وذلك ضمن فعاليات انعقاد الدورة العادية الـ65 لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أنه تم استعراض التجربة المغربية في إنتاج الأدوية المشتقة من الدم عن طريق تجزئة البلازما والمعايير الصارمة المطبقة على كل وحدة بلازما موجهة للتجزئة إلى جانب الخبرات القابلة للنقل والمقترحات ذات الصلة.

وأضاف أنه جرى استعراض تجربة دولة الكويت في الابتكار بالرعاية الصحية الرقمية بمحاورها الرئيسية المتمثلة في التمكين الرقمي للمستفيدين وتعزيز الذكاء الاصطناعي الصحي والخدمات الصحية الخارجية عبر المكتب الصحي الافتراضي والتوجهات المستقبلية للتجربة.

تجربة المملكة الأردنية الهاشمية

ولفت إلى استعراض تجربة المملكة الأردنية الهاشمية بشأن مركز الصحة الرقمية الأردني «المستشفى الافتراضي الأردني سابقاً» بما يشمل فكرة المشروع ومراحل نشأته والخدمات الطبية المقدمة والمسار الزمني والتوسع الوطني والإحصائيات حيث يقدم المركز خدمات العناية الحثيثة وغسيل الكلى والأشعة والطبابة عن بعد إضافة إلى استعراض الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية «أمفنت».