وزير الصحة يستقبل نظيره الفلسطيني لتعزيز التعاون الصحي وتدريب الكوادر الفلسطينية

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، نظيره الفلسطيني الدكتور ماجد أبو رمضان، لبحث تعزيز التعاون في مجالات الرعاية الصحية كافة، والاتفاق على تنفيذ خطة لنقل الخبرات والتجارب المصرية إلى القطاع الصحي الفلسطيني، بالتوازي مع استمرار تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني.

وأكد الوزير خلال اللقاء عمق وترابط العلاقات الشقيقة بين مصر وفلسطين، وحرص الدولة المصرية على تقديم كافة سبل الدعم لمساندة الشعب الفلسطيني في أزمته الحالية، فيما أشاد وزير الصحة الفلسطيني بالجهود المصرية وموقفها الإنساني تجاه دولته.

آلية لاستقبال الأطباء الفلسطينيين

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع شهد الاتفاق على تنفيذ آلية لاستقبال الأطباء الفلسطينيين بمختلف التخصصات لتدريبهم داخل المستشفيات المصرية، وبحث إمكانية تزويد الجانب الفلسطيني بسيارات إسعاف مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية، ومناقشة التطبيب عن بُعد باعتباره من التقنيات الملحة حاليًا في قطاع غزة لتسريع تشخيص المرضى واتخاذ الإجراء العلاجي المناسب، إضافة إلى دعم ملفي الأورام والأدوية.

حضر الاجتماع من الجانب المصري الدكتورة عبلة الألفي نائب الوزير لشؤون السكان وتنمية الأسرة، والدكتور حاتم عامر معاون الوزير للعلاقات الدولية، والدكتورة سوزان زناتي مدير عام إدارة العلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة هنادي محمد رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والدكتور محمد الصدفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتورة نسمة نصر مدير عام الإدارة العامة للصيدلة، ومن الجانب الفلسطيني ناجي الناجي القائم بأعمال سفارة فلسطين، والدكتور وائل أبو عون مسؤول الملف الطبي بالسفارة، والسفير مهند العكلوك المندوب الدائم لفلسطين لدى جامعة الدول العربية، وعلا عامر سكرتير ثالث بالمندوبية.