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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة تعلن توصيات المنتدى العربي الصيني وتختتم دورته الثالثة بمصر: شراكة استراتيجية للأمن الصحي

فعاليات الدورة الثالثة من منتدى التعاون العربي الصيني
فعاليات الدورة الثالثة من منتدى التعاون العربي الصيني
عبدالصمد ماهر

اختتمت وزارة الصحة والسكان فعاليات الدورة الثالثة من منتدى التعاون العربي الصيني في مجال الصحة، الذي استضافته مصر خلال الفترة من 8 إلى 9 نوفمبر 2026، بالتعاون مع الأمانة الفنية لجامعة الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، وأعلنت التوصيات المستخلصة من جلساته.


وألقى الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لمشروعات ومبادرات الصحة العامة، الكلمة الختامية نيابةً عن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، مؤكدًا أن المنتدى فرصة مهمة لتجديد التعاون وتبادل الخبرات ومواجهة التحديات المشتركة، وأن المناقشات عكست إدراكًا مشتركًا للصحة باعتبارها استثمارًا استراتيجيًا في الإنسان وركيزة للتنمية المستدامة والأمن والاستقرار.

تدريب الكوادر ودعم المختبرات المرجعية

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن التوصيات شملت تعزيز الأمن الصحي والطوارئ عبر تبادل الخبرات والإنذار المبكر والترصد الوبائي والجينومي، وتدريب الكوادر ودعم المختبرات المرجعية ومرونة سلاسل إمداد اللقاحات والأدوية، وإعطاء أولوية للرعاية الصحية الأولية والفئات الأولى بالرعاية ضمن التغطية الصحية الشاملة، ودعم الصحة النفسية وصحة الأم والطفل والصحة الإنجابية والكشف المبكر عن السرطان والتغذية وسلامة الغذاء.

كما شملت التوسع في برامج التدريب والمنح والتوأمة بين المستشفيات والجامعات، ومواصلة إيفاد الفرق الطبية الصينية وتبادل الخبرات في إدارة المستشفيات والحوكمة والبحوث المشتركة، وتعزيز البحث والتطوير في الأجهزة الطبية والتشخيص والتكنولوجيا الحيوية ونقل التكنولوجيا والشراكات الاستثمارية والتصنيع المحلي.

وتابع أن التوصيات دعمت مشروعات الرقمنة والتطبيب عن بعد والمنصات الصحية الرقمية والمستشفيات الذكية والافتراضية ونظم المعلومات القابلة للتشغيل البيني، مع حوكمة البيانات وحماية الخصوصية والأمن السيبراني والاستخدام الآمن والأخلاقي للذكاء الاصطناعي، وتعزيز توطين صناعة الأدوية واللقاحات والمنتجات الطبية والتقارب التنظيمي ومنصات الطب التقليدي وضمان جودته ومأمونيته وفعاليته. 

وفي محور الحوكمة العالمية والمتابعة، جرى التأكيد على تنسيق المواقف في المحافل الصحية متعددة الأطراف، وتعيين نقاط اتصال وطنية لمتابعة التنفيذ، وانعقاد المنتدى بصفة دورية، على أن تستضيف جمهورية الصين الشعبية الدورة الرابعة.

المنتدى العربي الصيني التصنيع الدوائي وزارة الصحة والسكان جمهورية الصين الصين الكلمة الختامية

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