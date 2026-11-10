أوقاف الأقصر تجمع الأئمة والواعظات والقساوسة لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر

نظمت مديرية أوقاف الأقصر دورة توعوية متخصصة لمواجهة مخاطر جرائم الاتجار بالبشر، بالتعاون مع صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بمشاركة عدد من الأئمة والواعظات والقساوسة، في خطوة تستهدف تعزيز الوعي المجتمعي بهذه الجريمة وسبل الوقاية منها وحماية ضحاياها.

جاءت الدورة برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبتعليمات الدكتور السيد حسين عبد الباري، رئيس القطاع الديني بالوزارة، وإشراف الدكتور علي صديق أمير عمر، مدير مديرية أوقاف الأقصر.

وتضمنت الفعاليات محاضرات توعوية تناولت مفهوم الاتجار بالبشر باعتباره من أخطر الجرائم التي تهدد حقوق الإنسان وكرامته، مع استعراض أبرز أشكاله وصوره، والعوامل التي تسهم في انتشاره، فضلا عن آثاره الخطيرة على الأفراد والمجتمع، والآليات المتاحة للتصدي له وتوفير الحماية اللازمة للضحايا.

وشهدت الدورة حوارا مجتمعيا وورشة عمل تفاعلية، تبادل خلالها المشاركون الأفكار والرؤى بشأن سبل مواجهة هذه الظاهرة، وطرحوا عددا من المقترحات العملية لتوسيع دائرة التوعية بخطورتها، مع التأكيد على أهمية تكاتف المؤسسات الدينية والمجتمعية في التصدي لهذه الجرائم، ونشر ثقافة احترام حقوق الإنسان وصون كرامته.

واختتمت فعاليات الدورة بتكريم المشاركين وتسليمهم شهادات تقدير مقدمة من صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، تقديرا لمشاركتهم وتفاعلهم مع محاور البرنامج التدريبي.

وأكدت مديرية أوقاف الأقصر مواصلة برامجها التوعوية والتنسيق مع المؤسسات الوطنية المعنية، بما يعزز دور الخطاب الديني في مواجهة الظواهر السلبية، وترسيخ الوعي المجتمعي بقضايا حماية الإنسان والحفاظ على حقوقه وكرامته.