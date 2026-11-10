مؤشر سلام: داعش وفروعه تتصدر النشاط الإرهابي وباكستان في المقدمة

كشف المؤشر الشهري للإرهاب الصادر عن مركز سلام لدراسات التطرف والإسلاموفوبيا، التابع لدار الإفتاء المصرية، عن وقوع 48 عملية إرهابية في 12 دولة حول العالم خلال أكتوبر 2026، أسفرت عن مقتل 636 شخصًا وإصابة 199 آخرين واختطاف 25 شخصًا، مع تصدر باكستان قائمة الدول الأكثر تعرضًا للعمليات الإرهابية، وتصدر تنظيم داعش وفروعه قائمة التنظيمات الأكثر نشاطًا.

وأوضح المركز، في تقريره الشهري، أن المؤشر يأتي في إطار جهود الرصد والمتابعة والتحليل للعمليات الإرهابية التي شهدتها مناطق مختلفة حول العالم، بهدف تحديد أنماط الهجمات وطبيعة الأهداف والأسلحة المستخدمة، وحصر الخسائر البشرية، فضلًا عن تحديد البيئات التي لا تزال تواجه مخاطر مرتبطة بالنشاط الإرهابي، بما يدعم جهود الوقاية والإنذار المبكر.

باكستان ونيجيريا وسوريا في صدارة العمليات الإرهابية

وأظهر المؤشر أن باكستان جاءت في المركز الأول بـ12 عملية إرهابية، تلتها نيجيريا بـ10 عمليات، ثم سوريا بـ9 عمليات، وإيران بـ5 عمليات، والعراق بـ4 عمليات، واليمن بعمليتين، فيما سجلت كل من بوركينا فاسو والهند والصومال والأردن وأفغانستان ومالي عملية واحدة لكل دولة.

واستحوذت باكستان ونيجيريا وسوريا مجتمعة على 31 عملية، بما يمثل نحو 65% من إجمالي العمليات المسجلة خلال الشهر، وتنوعت الهجمات بين استهداف الدوريات ونقاط التفتيش ومراكز الشرطة والقوافل، إلى جانب محاولات استهداف منشآت عسكرية واقتصادية.

ومن أبرز الوقائع التي رصدها المؤشر اختطاف 20 متدربًا من مركز تدريب الشرطة في قلات بباكستان، قبل أن تتمكن السلطات من استعادتهم، إلى جانب إحباط هجومين استهدفا معسكرًا تابعًا لشركة إنشاءات وفندقًا في جوادر.

وفي نيجيريا، تركزت العمليات في ولايات بورنو ويوبي والنيجر وكيبي، وبلغ عدد القتلى 106 أشخاص. ومن أبرز الهجمات عملية استهدفت قاعدة عسكرية في ولاية بورنو يوم 15 أكتوبر، ونُسبت إلى تنظيم داعش في غرب إفريقيا، وأسفرت عن مقتل 20 جنديًا.

أما في سوريا، فقد استهدفت الهجمات مقرات تابعة لوزارة الدفاع وقوى الأمن الداخلي في دير الزور وحماة ودرعا وحلب، وشملت 5 عمليات اغتيال رجحت المؤشرات الأولية ضلوع تنظيم داعش فيها جميعًا.

وسجل المؤشر كذلك هجومًا على مناطق سكنية في ميناكا بمالي، أسفر عن مقتل 48 شخصًا على الأقل، وهجومًا شنته حركة الشباب باستخدام سيارات مفخخة ضد الجيش الصومالي في بور هكبة، وأسفر عن نحو 40 ضحية وأكثر من 100 مصاب.

وفي الأردن، أدى هجوم استهدف كنيسة في قرية حمود بمحافظة الكرك إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة نحو 40 آخرين، فيما أشارت التحقيقات، وفق ما أورده التقرير، إلى أن الهجوم نفذه ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة دون وجود صلات لهم بخلايا إرهابية أخرى.

صدام داعش والقاعدة يكشف تصاعد التنافس في الساحل والصحراء

ورصد المؤشر اشتباكًا مسلحًا مباشرًا بين تنظيم داعش في الساحل وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة، في منطقة أودالان ببوركينا فاسو بالقرب من الحدود مع مالي والنيجر.

ووفقًا للتقديرات الواردة في التقرير، أسفرت المواجهات عن سقوط نحو 400 شخص من جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، بما يعكس تصاعد التنافس بين التنظيمات المتطرفة على النفوذ ومناطق الانتشار، وانتقال الصراع إلى مواجهات عسكرية مباشرة تستهدف إضعاف قدرات الأطراف المنافسة.

وأكد المركز أن هذه التطورات تكشف خطورة الوضع الأمني في منطقة الساحل والصحراء، وتستدعي تبني مقاربة أمنية شاملة وتنسيقًا إقليميًا ودوليًا لمواجهة تمدد التنظيمات المتطرفة والحد من قدرتها على استقطاب العناصر وتوسيع نطاق عملياتها.

الهجمات المباشرة والأسلحة الصغيرة تتصدر أنماط الإرهاب

وفي ما يتعلق بطبيعة العمليات، أوضح المؤشر أن الهجمات المباشرة جاءت في المقدمة بواقع 31 عملية، تمثل نحو 65% من الإجمالي، تلتها الاغتيالات والتفجيرات بواقع 7 عمليات لكل منهما، بنسبة تقارب 15% لكل نمط، بينما سُجلت 3 عمليات اختطاف بنسبة 6%.

وتركزت عمليات الاغتيال في سوريا، التي شهدت 5 عمليات من إجمالي 7، بما يعكس استمرار استهداف الشخصيات والأفراد في مناطق مختلفة من البلاد.

وعلى مستوى الأسلحة المستخدمة، تصدرت الأسلحة الصغيرة القائمة، بعدما استُخدمت في 39 عملية، بنسبة 81%، تلتها الأسلحة الخفيفة في 5 عمليات بنسبة 10%، ثم الأسلحة المتنوعة في 4 عمليات بنسبة 8%.

وأشار التقرير إلى أن هذه الأرقام تعكس اعتماد الجماعات الإرهابية على وسائل تسليح متاحة نسبيًا، ما يبرز أهمية تشديد الرقابة على مصادر الأسلحة والتمويل، ومكافحة شبكات الاتجار غير المشروع، إلى جانب تطوير مقاربات أمنية وفكرية متكاملة لا تقتصر على التعامل مع نتائج الهجمات بعد وقوعها.

العسكريون والشرطة والمدنيون ضمن الفئات المستهدفة

وبحسب المؤشر، كان العسكريون وعناصر الشرطة الأكثر استهدافًا خلال أكتوبر، إذ طالت العمليات 19 هجومًا ضد العسكريين بنسبة 39%، و15 هجومًا ضد عناصر الشرطة بنسبة 31%، مقابل 13 عملية استهدفت المدنيين بنسبة 27%، وعملية واحدة ضد عناصر شبه عسكرية.

وبذلك استهدفت العمليات الأمنية والعسكرية نحو 71% من إجمالي الهجمات المسجلة، فيما تنوعت الأهداف بين الثكنات العسكرية التي شهدت 10 عمليات، والمناطق السكنية والدوريات بواقع 7 عمليات لكل منهما، والمقار الأمنية التي استهدفتها 6 عمليات.

ولفت التقرير إلى أن استهداف دور العبادة، كما حدث في هجوم الكنيسة بمحافظة الكرك الأردنية، يبرز خطورة الفكر المتطرف حتى عندما تُنفذ العمليات بصورة فردية، إلى جانب استمرار محاولات استهداف المنشآت والمصالح الاقتصادية في باكستان وإيران.

داعش وفروعه في صدارة التنظيمات الأكثر نشاطًا

وأظهر المؤشر تصدر تنظيم داعش وفروعه قائمة التنظيمات الأكثر نشاطًا، بإعلانه المسؤولية أو ارتباطه بنحو 9 عمليات وفق التصنيف الوارد في التقرير، بنسبة 19%، تركزت في العراق ونيجيريا بواقع 4 عمليات لكل منهما، وأفغانستان بعملية واحدة.

وجاءت طالبان باكستان في المرتبة التالية بـ3 عمليات بنسبة 6%، فيما سجل كل من جيش العدل وبوكو حرام واتحاد المجاهدين في باكستان وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية باليمن عمليتين لكل منها، إلى جانب عمليات أخرى نُسبت إلى تنظيمات مختلفة.

وبلغ عدد العمليات التي أعلنت التنظيمات مسؤوليتها عنها أو أكدت السلطات هوية منفذيها 26 عملية من إجمالي 48 عملية.

ورجحت المؤشرات الأولية ضلوع تنظيمات أخرى في 15 عملية، منها 9 عمليات لتنظيم داعش، وعمليتان لكل من بوكو حرام وجماعة لاكواروا، وعملية لتنظيم داعش في ولاية الساحل والصحراء، بما يرفع عدد العمليات المرتبطة بداعش وفروعه، سواء بالتأكيد أو الترجيح، إلى نحو 19 عملية، تمثل قرابة 40% من إجمالي العمليات.

وفي المقابل، ظلت هوية منفذي 7 عمليات مجهولة، بنسبة تقارب 15%، وهو ما يعكس استمرار فجوة معلوماتية تستدعي مواصلة جمع المعلومات والتحقق منها وتحديثها وفقًا لما يستجد من بيانات موثوقة.

مركز سلام يوصي بتعزيز الإنذار المبكر ومواجهة الفكر المتطرف

وفي ضوء النتائج، شدد مركز سلام لدراسات التطرف والإسلاموفوبيا على ضرورة تعزيز منظومات الإنذار المبكر وتبادل المعلومات، خصوصًا في البيئات التي تتكرر فيها الهجمات ضد الدوريات والثكنات والمقار الأمنية، التي أشار التقرير إلى استهدافها بنحو 73% من العمليات وفق تصنيفه للأهداف.

كما دعا إلى تبني مقاربة أمنية شاملة وتوسيع التنسيق الإقليمي والدولي في منطقة الساحل والصحراء، مع تكثيف الجهود لحماية المدنيين ودور العبادة والمنشآت الاقتصادية، ومكافحة تهريب الأسلحة وتجفيف مصادر تمويل التنظيمات الإرهابية.

وأكد المركز أهمية البعد الفكري والوقائي في مواجهة الإرهاب، من خلال التصدي للخطابات التي تبرر العنف، وتعزيز الوعي بمخاطر التجنيد والاستقطاب، ودعم المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية في ترسيخ قيم التسامح والاعتدال واحترام حرمة الدماء.

وشدد على أن مواجهة الإرهاب مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الجهود الأمنية والفكرية والاجتماعية والإعلامية، مؤكدًا أن الرصد الدوري يمثل أداة أساسية لفهم تطورات الظاهرة الإرهابية، ودعم صناع السياسات والباحثين في تطوير استجابات أكثر فاعلية للوقاية من الهجمات وحماية المجتمعات.