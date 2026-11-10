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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التضامن تصدر قرارًا بإزالة التعديات على أرض ومبنى جمعية الحمد بـ 6 أكتوبر بالقوة الجبرية

وزيرة التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التضامن الاجتماعي، رقم 919 لسنة 2026، الصادر بتاريخ 11 أكتوبر 2026، بشأن إزالة كافة التعديات الواقعة على الأرض والمبنى الخاص بجمعية الحمد لتنمية المجتمع المحلي، بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بالقوة الجبرية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة.

ونص القرار، الصادر عن الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على إزالة جميع التعديات الواقعة على أرض ومبنى الجمعية الكائنين بالحي الحادي عشر، المجاورة الثامنة، منطقة الخدمات، قطعة رقم 88، أيا كان نوع هذه التعديات أو سند واضع اليد عليها.

كما نصت المادة الثانية من القرار على تسليم المبنى والأرض إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، خاليين من الأشخاص والشواغل والتعديات، مع تمكين الصندوق من الانتفاع بهما في الأغراض المرخص بها.

وجاء القرار استنادًا إلى حكم محكمة القضاء الإداري رقم 32442 لسنة 78 قضائية، بشأن حل جمعية الحمد لتنمية المجتمع المحلي، المقيدة برقم 1353 لسنة 1997، إلى جانب قرار مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة رقم 4 لسنة 2026، بتعيين مصفيتين للجمعية.

وأكد القرار في مادته الثالثة نشره في الوقائع المصرية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ صدوره، مع تكليف كافة الجهات المختصة بتنفيذه.

الجريدة الرسمية التضامن مايا مرسي وزيرة التضامن

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