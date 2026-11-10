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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع السائق وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الهويس بالمحلة بسبب السرعة الزائدة

انقلاب سيارة ملاكي
انقلاب سيارة ملاكي
الغربية أحمد علي

شهد طريق الهويس بالكورنيش الجديد بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية اليوم مصرع قائد سيارة وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق بسبب السرعه الزائده وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تحرك أمني عاجل 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة انقلاب سيارة ملاكي يقودها شاب بطريق كورنيش نادي الصيد بدائرة القسم.

الدفع بقوات الإنقاذ النهري  

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على اخر تطوراته.

كما تم الدفع بقوات الإنقاذ للانتشال جثمان قائد سيارة متوفي ونجاه زميله من الموت .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة .

اخبار محافظة الغربية انقلاب سيارة ملاكي السرعة الزائدة مياه بحر شبين كورنيش نادي الصيد

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