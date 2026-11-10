إطلاق منظومة للربط الإلكتروني وغرفة تحكم وسيطرة ومتابعة بالكاميرات بكفر صقر | التفاصيل الكاملة

في خطوة تعكس توجهًا جديدًا نحو تطوير الإدارة المحلية والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات الحكومية، تشهد مدينة كفر صقر بمحافظة الشرقية تحركًا لافتًا لتحديث منظومة العمل التنفيذي، من خلال إطلاق غرفة التحكم والسيطرة وإدارة الأزمات والطوارئ، وتفعيل الربط الإلكتروني بينها وبين المراكز التكنولوجية ودواوين الوحدات المحلية القروية، وصولًا إلى استقبال شكاوى المواطنين والتعامل معها بصورة مباشرة وفورية.

ويقود هذه التجربة الدكتور أحمد المقدم، رئيس مركز ومدينة كفر صقر، في إطار توجيهات المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وتوجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة الإدارة المحلية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء التنفيذي وتعزيز سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين.

وشهدت كفر صقر افتتاح غرفة التحكم والسيطرة وإدارة الأزمات والطوارئ، بالتوازي مع أعمال تطوير وتجديد قاعة الاجتماعات برئاسة المركز، لتكون الغرفة بمثابة مركز متكامل لمتابعة الموقف التنفيذي ورصد المشكلات والتعامل مع البلاغات وتنسيق التحركات بين مختلف الجهات المعنية.

وفي إطار استكمال تفعيل المنظومة، عقد الدكتور أحمد المقدم اجتماعًا تنسيقيًا مع سكرتير المركز ونواب رئيس المركز ورؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي غرفة التحكم والسيطرة، لبحث آليات الربط الإلكتروني والتواصل المباشر بين الغرفة والمراكز التكنولوجية ودواوين الوحدات المحلية القروية، بما يضمن تدفق المعلومات بصورة لحظية ومتابعة سير العمل أولًا بأول.

وتتضمن المنظومة الاستفادة من شاشات غرفة التحكم والسيطرة في متابعة المواقع الحيوية والشوارع الرئيسية ومداخل ومخارج المدينة، إلى جانب متابعة دواوين الوحدات المحلية ومحيطها الخارجي، بما يحقق التكامل بين المتابعة الميدانية والإدارية ويساعد في سرعة رصد المشكلات واتخاذ القرارات المناسبة.

ولم تتوقف خطوات التطوير عند حدود المتابعة الإلكترونية، بل امتدت إلى تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، حيث استخدام الدكتور أحمد المقدم، لأول مرة، كاميرا مركز الشكاوى «صوتك مسموع» المتواجدة بموقف الزقازيق، لاستقبال شكاوى المواطنين والاستماع إلى مطالبهم بشكل مباشر.

وشهدت التجربة تلقي عدد من الشكاوى عبر الكاميرا، حيث تابع رئيس المركز المطالب المطروحة ووجّه بسرعة التعامل معها، وتم حل المشكلات التي جرى عرضها بشكل فوري، في تجربة تستهدف اختصار الوقت والمسافات بين المواطن والمسؤول، وتوفير وسيلة تواصل أكثر سرعة وفاعلية.

وتعتمد هذه المنظومة على الربط الإلكتروني بين غرفة التحكم والسيطرة والوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية، من خلال كاميرات موزعة بعدد من المواقع الحيوية، بما يتيح نقل شكاوى المواطنين إلى المسؤولين المختصين ومتابعة إجراءات التعامل معها دون تأخير.

وأكد الدكتور أحمد المقدم أن تطوير منظومة العمل التنفيذي يرتكز على تكامل الأدوار بين مختلف الجهات وسرعة تبادل المعلومات والتواصل المستمر، مشددًا على استمرار الاستفادة من التقنيات الحديثة لتطوير الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتعكس هذه الخطوات توجهًا نحو إحداث نقلة نوعية في أساليب إدارة المراكز والمدن، بحيث لا تقتصر المتابعة على التقارير المكتبية أو الجولات الميدانية، وإنما تمتد إلى منظومة رقمية متكاملة تتيح رصد المشكلات ومتابعة الأداء والتعامل مع شكاوى المواطنين بصورة أكثر سرعة وفاعلية.