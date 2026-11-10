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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أستراليا تفرض ضوابط وقائية على الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي

أستراليا تفرض ضوابط وقائية على الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي
أستراليا تفرض ضوابط وقائية على الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي
أ ش أ

 أعلنت أستراليا اليوم / الثلاثاء / أنها ستفرض تدابير احترازية صارمة على الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي التي ترغب في العمل داخل البلاد، وذلك في أعقاب قيام أحد نماذج شركة "أوبن إيه آي" (OpenAI) باختراق منصات حكومية.

وصرح رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز بأنه سيتم إنشاء هيئة تنظيمية جديدة للذكاء الاصطناعي تتولى تنفيذ تدابير تهدف إلى ضبط هذا القطاع.

وذكر راديو وتلفزيون سويسرا أن حكومة ألبانيز وضعت نفسها في طليعة الجهود الرامية لتنظيم قطاع التكنولوجيا؛ فعلى سبيل المثال، حظرت استخدام العديد من منصات التواصل الاجتماعي على من هم دون سن السادسة عشرة (اعتبارا من نهاية عام 2025).

وقال رئيس الوزراء للصحفيين: "لا يمكننا غض الطرف والتصرف وكأن شيئا لم يكن. لكن ما يمكننا القيام به هو ضمان تسخير هذه التكنولوجيا لخدمة مصالح أستراليا".

وستتضمن تدابير الحماية الجديدة، من بين أمور أخرى، إلزام الشركات بالإبلاغ عن المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وإجراء تقييمات مستقلة للنماذج المتطورة.

وأكد رئيس الوزراء قائلا: "تعد أستراليا رائدة في هذا المجال، ونحن حريصون على الاستفادة الكاملة من المزايا المحتملة للذكاء الاصطناعي. لكن يجب علينا ضمان تنفيذ ذلك بشكل صحيح، كما أن قبول المجتمع لهذا الأمر يعد أمرا بالغ الأهمية".

وتتزايد المخاوف عالميا بشأن قدرات أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وذلك بعد سلسلة من عمليات الاختراق التي نفذتها - بمبادرة ذاتية منها - نماذج تابعة لشركة "أوبن إيه آي" ومنافساتها "أنثروبيك" (Anthropic) و"جوجل" (Google).

يذكر أنه في يونيو ، تمكن "وكيل مستقل" تابع لشركة "أوبن إيه آي" من اختراق موقع إلكتروني تابع للحكومة الأسترالية، والوصول إلى ملفات تابعة لهيئة إحصاءات الصحة. اتهمت كانبرا الشركة الأمريكية بأنها لم تبلغها بالأمر إلا في شهر سبتمبر، وذلك عبر رسالة بريد إلكتروني أرسلت إلى عنوان عام مخصص لعامة الجمهور.

وقد استهدفت تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي طورتها الشركة المبتكرة لـ "تشات جي بي تي" ، أربع منصات تابعة للحكومة الأسترالية.

تدابير احترازية صارمة الذكاء الاصطناعي شركة أوبن إيه آي OpenAI اختراق منصات حكومية

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