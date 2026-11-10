الأرصاد تكشف موعد انتهاء انخفاض درجات الحرارة وعودة الأجواء الدافئة

تشهد حالة الطقس في مصر تغيرات ملحوظة خلال الأسبوع الجاري، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية حتى يوم الأربعاء المقبل، بالتزامن مع فرص سقوط الأمطار على عدد من المناطق، ونشاط حركة الرياح الذي يزيد الإحساس ببرودة الأجواء، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، موضحة أن البلاد تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة خلال الفترة الحالية، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة نحو 24 درجة مئوية.

منار غانم تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الأربعاء

وأوضحت منار غانم خلال صباح الخير يا مصر أن الانخفاض في درجات الحرارة يستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، مع سيادة أجواء معتدلة خلال ساعات النهار، بينما تنخفض درجات الحرارة بصورة ملحوظة خلال فترات الليل والصباح الباكر.

وأضافت أن المواطنين قد يشعرون ببرودة الطقس بصورة أكبر في المدن الجديدة والمناطق التي لها ظهير صحراوي، خاصة مع نشاط حركة الرياح، الذي يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية

وفيما يتعلق بفرص سقوط الأمطار، أشارت منار غانم إلى وجود فرص لهطول الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية، مع توقع زيادة شدتها يوم الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية.

وتأتي هذه التغيرات بالتزامن مع استمرار الأجواء الخريفية، وتباين درجات الحرارة بين ساعات النهار والليل، وهو ما يتطلب متابعة مستجدات الحالة الجوية خلال الأيام المقبلة.

نشاط الرياح يزيد الإحساس ببرودة الطقس

ولفتت إلى أن نشاط الرياح يسهم في زيادة الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، موضحة أن تأثير البرودة يكون أكثر وضوحًا في المدن الجديدة والمناطق ذات الظهير الصحراوي.

موعد ارتفاع درجات الحرارة وعودة الدفء

وعن موعد تحسن الأحوال الجوية، كشفت منار غانم أن درجات الحرارة تبدأ في الارتفاع تدريجيًا اعتبارًا من يوم الخميس المقبل، لتسجل العظمى على القاهرة نحو 27 درجة مئوية، مقارنة بنحو 24 درجة خلال الأيام الحالية.

وأضافت أن البلاد ستشهد استقرارًا نسبيًا في الأحوال الجوية مع نهاية الأسبوع الجاري، على أن تصبح الأجواء أكثر دفئًا مع بداية الأسبوع المقبل.

كما أشارت إلى عدم وجود توقعات بتعرض البلاد لموجة انخفاض كبيرة في درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة، مع الاتجاه نحو التحسن التدريجي في الأحوال الجوية.

نصائح للمواطنين مع استمرار انخفاض درجات الحرارة

ومع استمرار التباين في درجات الحرارة بين النهار والليل، يُنصح المواطنون بالانتباه إلى برودة الأجواء خلال ساعات الصباح الباكر وفترات الليل، وعدم الانخداع باعتدال الطقس خلال ساعات النهار.