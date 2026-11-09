أسعار الوقود اليوم في مصر الآن .. البنزين والسولار والبوتاجاز

استقرت أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، دون الإعلان عن أي زيادات جديدة في أسعار المنتجات البترولية أو أسطوانات البوتاجاز، وفقًا لآخر مستويات الأسعار الرسمية المعلنة، حيث سجل سعر لتر بنزين 95 نحو 24 جنيهًا، وبلغ سعر بنزين 92 نحو 22.25 جنيه، بينما وصل سعر بنزين 80 إلى 20.75 جنيه للتر، في حين سجل السولار 20.50 جنيه للتر.

وامتد الاستقرار إلى أسعار أسطوانات البوتاجاز، إذ بلغ سعر الأنبوبة المنزلية وزن 12.5 كيلوجرام نحو 275 جنيهًا، بينما سجلت الأنبوبة التجارية وزن 25 كيلوجرامًا نحو 550 جنيهًا، كما استقر سعر لتر الكيروسين عند 20.50 جنيه، وسجل سعر المتر المكعب من غاز تموين السيارات 13 جنيهًا.

وتحظى أسعار البنزين والسولار اليوم باهتمام واسع من المواطنين وأصحاب السيارات والعاملين في قطاع النقل، نظرًا لارتباط أسعار الوقود بتكاليف التنقل وتشغيل المركبات، فضلًا عن تأثيرها في تكاليف نقل البضائع وتشغيل الأنشطة التجارية والخدمية، وهو ما يدفع المواطنين إلى متابعة أي قرارات جديدة تتعلق بتحريك أسعار المنتجات البترولية.

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كم أسعار البنزين اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026 في مصر؟

استقرت أسعار البنزين بمختلف أنواعه في محطات الوقود اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، ولم يتم الإعلان عن أي تحريك جديد للأسعار، حيث جاءت قيمة اللتر وفق آخر المستويات الرسمية المعلنة على النحو الآتي:

سعر بنزين 95 اليوم: سجل 24 جنيهًا للتر.

سعر بنزين 92 اليوم: بلغ 22.25 جنيه للتر.

سعر بنزين 80 اليوم: وصل إلى 20.75 جنيه للتر.

وتختلف أسعار البنزين وفقًا لنوع الوقود المستخدم، وهو ما يجعل متابعة أسعار الأنواع الثلاثة أمرًا مهمًا لأصحاب السيارات، خاصة مع اختلاف احتياجات المركبات وأنواع المحركات، وارتباط تكلفة تموين السيارة بنوع البنزين المستخدم وعدد مرات التزود بالوقود.

ويأتي استقرار الأسعار في ظل اهتمام المواطنين بمعرفة تكلفة تموين السيارات بصورة يومية، ومتابعة أي مستجدات تتعلق بأسعار المنتجات البترولية، خصوصًا أن الوقود يمثل أحد المصروفات الأساسية التي يتحملها أصحاب المركبات بصورة مستمرة.

كم سجل سعر السولار اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026؟

بلغ سعر لتر السولار اليوم 20.50 جنيه، وفقًا لآخر الأسعار الرسمية المعلنة، دون الإعلان عن زيادة جديدة في قيمة اللتر خلال التعاملات المشار إليها.

ويحظى السولار بأهمية كبيرة في السوق المصرية، نظرًا لاعتماد عدد كبير من المركبات والمعدات عليه، فضلًا عن ارتباطه بالعديد من الأنشطة الاقتصادية التي تتطلب تشغيل وسائل النقل والمعدات بصورة يومية.

كما يمثل سعر السولار أحد الموضوعات التي يتابعها المواطنون باستمرار، نظرًا لارتباطه بتكاليف نقل الركاب والبضائع، وتأثيره في المصروفات التشغيلية للعديد من الأنشطة التجارية والخدمية.

لماذا يحظى سعر السولار بأهمية كبيرة في قطاع النقل؟

يعد السولار من المنتجات البترولية المهمة لقطاع النقل، لاعتماد عدد كبير من سيارات نقل الركاب والبضائع والمعدات عليه، وهو ما يجعله عنصرًا أساسيًا ضمن تكاليف التشغيل في العديد من الأنشطة الاقتصادية.

وتظهر أهمية السولار بصورة واضحة في عمليات نقل البضائع وتشغيل وسائل النقل المختلفة، إذ يدخل ضمن عناصر التكلفة التي تتحملها الشركات والعاملون في هذا القطاع، إلى جانب الأنشطة التجارية والخدمية التي تعتمد على المعدات والمركبات العاملة به.

ولذلك يحرص أصحاب الأنشطة المرتبطة بالنقل والخدمات على متابعة أسعار السولار بصورة مستمرة، باعتبارها من المؤشرات المهمة التي ترتبط بتكاليف التشغيل اليومية، كما يهتم المواطنون بمعرفة أي تغييرات محتملة في سعره نظرًا لانعكاساتها على تكلفة المواصلات ونقل المنتجات.

كم سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026؟

استقرت أسعار أسطوانات البوتاجاز اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، سواء المخصصة للاستخدامات المنزلية أو التجارية، وفقًا لآخر الأسعار المعلنة، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلية وزن 12.5 كيلوجرام: بلغ 275 جنيهًا.

سعر أنبوبة البوتاجاز التجارية وزن 25 كيلوجرامًا: سجل 550 جنيهًا.

وتعد أسعار أسطوانات البوتاجاز من الموضوعات التي تحظى باهتمام الأسر المصرية، خاصة المواطنين الذين يعتمدون عليها في الاستخدامات المنزلية اليومية، إلى جانب أصحاب الأنشطة التجارية الذين يستخدمون الأسطوانات ذات الأوزان الأكبر في أعمالهم.

ويتابع المواطنون أسعار الأنابيب المنزلية والتجارية للتعرف على تكلفة الحصول عليها، ومعرفة ما إذا كانت هناك أي تغييرات جديدة في الأسعار المعلنة، خاصة مع أهمية البوتاجاز في تلبية الاحتياجات اليومية للأسر والأنشطة المختلفة.

كم سعر الكيروسين اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026؟

سجل سعر لتر الكيروسين اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026 نحو 20.50 جنيه، وفقًا لآخر المستويات السعرية الواردة، دون الإعلان عن تحريك جديد في سعره.

ويأتي الكيروسين ضمن المنتجات البترولية التي يتابع المواطنون أسعارها عند البحث عن أحدث مستجدات سوق الوقود في مصر، إلى جانب أسعار البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز، باعتبارها من المنتجات المرتبطة باحتياجات الاستخدامات المختلفة.

ما سعر غاز تموين السيارات اليوم في مصر؟

بلغ سعر المتر المكعب من غاز تموين السيارات اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026 نحو 13 جنيهًا، وفقًا للأسعار المعلنة.

ويأتي غاز تموين السيارات ضمن أنواع الوقود التي يهتم أصحاب المركبات بمتابعة أسعارها، إلى جانب البنزين والسولار، خاصة الراغبين في معرفة تكاليف تموين السيارات ومقارنة أسعار أنواع الوقود المختلفة المستخدمة في المركبات.

وتشمل متابعة أسعار الوقود في مصر أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة، والسولار، والكيروسين، وغاز تموين السيارات، فضلًا عن أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية، وهو ما يجعل تحديثات الأسعار من الموضوعات اليومية التي يبحث عنها أصحاب السيارات والمواطنون.

هل توجد زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار اليوم؟

لم يتم الإعلان حتى الآن عن أي تحريك جديد في أسعار البنزين والسولار أو أسطوانات البوتاجاز اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، حيث تستمر الأسعار عند آخر مستوياتها الرسمية المعلنة.

وبحسب الأسعار الواردة، لم تشهد المنتجات البترولية المذكورة زيادة جديدة، سواء بنزين 95 أو بنزين 92 أو بنزين 80 أو السولار، كما استمرت أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية عند مستوياتها المعلنة.

ويترقب المواطنون أي قرارات جديدة تتعلق بأسعار الوقود، خاصة ما يرتبط بقرارات لجنة التسعير التلقائي، نظرًا لأهمية هذه القرارات في تحديد تكلفة الحصول على المنتجات البترولية وتأثيرها في مصروفات الأفراد والأنشطة الاقتصادية المختلفة.

كيف يؤثر استقرار أسعار البنزين والسولار على المواطنين؟

يسهم استقرار أسعار المنتجات البترولية في الحفاظ على تكاليف شراء الوقود وأسطوانات البوتاجاز دون زيادات إضافية، وهو ما يمثل أهمية بالنسبة للمواطنين وأصحاب السيارات والعاملين في الأنشطة المرتبطة بالنقل والخدمات.

وترتبط أسعار الوقود بصورة مباشرة بتكاليف تموين المركبات وتشغيل وسائل نقل الركاب والبضائع، كما تدخل ضمن عناصر التكلفة التشغيلية للعديد من الأنشطة التجارية والخدمية، وهو ما يجعل أي تغير في أسعار المنتجات البترولية محل اهتمام واسع لدى قطاعات مختلفة من المجتمع.

كذلك ينعكس استقرار أسعار البنزين والسولار على حسابات الإنفاق اليومية لأصحاب المركبات، في ظل ارتباط الوقود بتكاليف التنقل والمواصلات، فضلًا عن تأثير تكاليف النقل بصورة غير مباشرة على أسعار السلع والخدمات ومصروفات المعيشة اليومية.

ويستمر المواطنون في متابعة قرارات لجنة التسعير التلقائي وأي مستجدات تتعلق بأسعار الوقود، للتعرف على اتجاهات الأسعار خلال الفترة المقبلة، ومعرفة ما إذا كانت هناك تغييرات جديدة في تكلفة المنتجات البترولية أو أسطوانات البوتاجاز.

لم يتم الإعلان عن زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار أو أسطوانات البوتاجاز اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، وسجل بنزين 95 نحو 24 جنيهًا، وبنزين 92 نحو 22.25 جنيه، وبنزين 80 نحو 20.75 جنيه، والسولار 20.50 جنيه للتر، بينما بلغت الأنبوبة المنزلية 275 جنيهًا والتجارية 550 جنيهًا، وسجل الكيروسين 20.50 جنيه للتر وغاز تموين السيارات 13 جنيهًا للمتر المكعب.